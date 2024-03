Si distrae l’alta pressione che in queste ultime 24 ore si è spostata verso il nostro Paese garantendoci una domenica tutto sommato gradevole e in parte anche soleggiata.

La settimana si apre dunque all’insegna di una pausa dal bel tempo per effetto di un fronte instabile che già dalle prossime ore porterà piogge sparse e anche qualche temporale.

Per quanto riguarda il settore settentrionale del Paese, la giornata sarà prevalentemente dominata da condizioni di cielo coperto o molto nuvoloso. Si prevedono precipitazioni, in particolare nelle prime ore del mattino, che inizieranno dalla Lombardia e si estenderanno verso il Nordest. Verso il tardo pomeriggio, si prevede tuttavia un graduale ritorno a condizioni meteorologiche più secche, seppur in un contesto ancora fortemente nuvoloso.

Passando alla zona centrale dell’Italia, assisteremo a un lieve deterioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo si manifesterà prevalentemente nuvoloso o addirittura coperto nelle regioni peninsulari, con una situazione più favorevole e maggiormente soleggiata in Sardegna. È importante prestare attenzione alle piogge, che colpiranno soprattutto le regioni affacciate sul Mar Adriatico, in particolare nel corso del pomeriggio e della serata, quando non si escludono la formazione di isolati temporali.

Per quanto riguarda le regioni meridionali, la mattinata si preannuncia relativamente tranquilla, con cieli sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, con il passare delle ore, si prevede un graduale peggioramento del tempo, con un aumento della copertura nuvolosa che interesserà ampie zone del territorio, fatta eccezione per maggiori aperture di cielo sulla Sicilia. Le precipitazioni diventeranno più probabili in serata, in particolare su Puglia, Basilicata e sulle aree montuose.

Infine, è importante sottolineare che, a seguito di questo cambiamento nelle condizioni atmosferiche, si registrerà una generale diminuzione delle temperature, un fenomeno che risulterà particolarmente evidente nelle regioni interessate dalle precipitazioni e dai fenomeni temporaleschi.