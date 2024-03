Le ultime settimane hanno visto un alternarsi di condizioni meteorologiche diverse, con periodi di maltempo che si sono susseguiti a fasi più asciutte e miti. Dopo il passaggio di una perturbazione che ha interessato diverse regioni, ora è subentrato un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Questo breve periodo di tregua ci regalerà cieli sereni, sole più diffuso e temperature in lieve aumento, un po’ in tutte le regioni d’Italia, tanto che potremo godere di un clima piacevolmente primaverile.

Fase di bel tempo sarà fugace

I modelli meteorologici sono già allineati nel prevedere un nuovo peggioramento verso la fine della settimana. A partire da venerdì 22 marzo, potremmo già notare i primi segnali di questo cambiamento, con l’arrivo di un veloce impulso instabile che porterà piogge e locali temporali, muovendosi rapidamente dal nord verso il sud del paese.

Il peggioramento clou atteso nel weekend

Quando una saccatura di origine nord atlantica, di cui abbiamo discusso nei giorni scorsi, dovrebbe fare il suo ingresso nel Nord Italia. Questo fenomeno meteorologico non solo porterà maltempo e un calo delle temperature ma si estenderà anche a parte del Centro-Sud, con ulteriori precipitazioni e la possibilità di temporali.

La peculiarità di questa perturbazione

Da un lato, farà affluire aria più fresca dall’Atlantico settentrionale e, dall’altro, richiamerà correnti più miti da sud. Questo incontro di masse d’aria contrastanti potrebbe generare fenomeni intensi, con la possibilità di forti piogge e venti. Non mancheranno fenomeni temporaleschi con eventuali grandinate. Sarà importante seguire gli aggiornamenti nei prossimi giorni per avere un quadro più chiaro delle zone che saranno più colpite da questi cambiamenti meteo.

Per coloro che hanno in programma attività all’aperto o viaggi, potrebbe essere saggio considerare piani alternativi. Nel frattempo, approfittiamo del breve periodo di bel tempo per ricaricare le energie e goderci la natura che si risveglia dopo l’inverno.