Siamo entrati da poco nella penultima settimana di marzo, la quale pare proprio rivelarsi particolarmente movimentata e turbolenta dopo una piccola fase di quiete. Ricordiamo che al momento siamo alle prese con l’alta pressione delle Azzorre, abbastanza debole, che ha anche permesso l’arrivo di veloci impulsi instabili che hanno portato delle piogge sparse, però nulla di eccessivo. Ora questa fase di tranquillità e normalità sarà spazzata via da un periodo meteo nettamente più dinamico e turbolento che vedrà l’avvicendamento di masse d’aria molto diverse tra di loro.

Arrivo imminente del caldo!

Ebbene, come più volte accennato nei precedenti editoriali, ci aspetta un sensibile aumento delle temperature nel corso della settimana, grazie al ritorno del solito anticiclone nordafricano. Le correnti più calde provenienti dall’Algeria invaderanno la nostra penisola, garantendo un sensibile aumento delle temperature, soprattutto nelle massime, tanto che potremo sfiorare valori vicini ai 25 o 27 °C. Stiamo parlando di temperature tardo primaverili, se non addirittura estive, su diverse località come al Nord.

Per essere più chiari, le temperature saliranno in maniera repentina soprattutto sulle due isole maggiori dove raggiungeremo temperature vicine ai 28, anche 29 °C nei settori interni, specie sul Sud Sardegna, nel Cagliaritano e nelle aree interne della Sicilia orientale. Le giornate più calde saranno quelle di venerdì, sabato e la prima parte di domenica per quanto concerne il Sud Italia. Anche Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche ed Emilia-Romagna potranno percepire temperature tipiche di maggio, addirittura vicine a 25 o 26 °C. Laddove soffierà un debole vento marittimo avremo qualche grado in meno, però nel complesso avremo a che fare con clima tardo primaverile da nord a sud.

Dal caldo al freddo, niente mezze misure

Quest’area tiepida subtropicale, tuttavia, non durerà a lungo. A partire dal weekend aumentano le possibilità dell’arrivo di un’ondata di maltempo di stampo nord europeo, alimentata da aria fredda di origine artica che non solo farebbe crollare le temperature da nord a sud, ma riporterebbe anche tanto maltempo e forti temporali. Insomma, nell’arco di poche ore e proprio nel weekend delle Palme, potremmo ritrovarci improvvisamente in un’atmosfera tipicamente invernale, dopo aver assaporato temperature decisamente sopra le righe. I prossimi aggiornamenti meteo cercheranno senza dubbio di sciogliere la prognosi su quello che sarà il meteo della domenica delle Palme.