Le condizioni neurologiche, che includono malattie del cervello e del midollo spinale, sono diventate la principale causa di malattia e disabilità a livello globale, superando le malattie cardiovascolari. Questo è quanto emerge da un’analisi approfondita basata sui dati dell’edizione 2021 dello studio Global Burden of Disease, Injuries, and Risk Factors (GBD). I ricercatori hanno esaminato l’impatto di 37 diverse condizioni neurologiche, tra cui ictus, malattia di Alzheimer e meningite, sulla salute, la disabilità e la morte prematura in tutto il mondo.

L’impatto di queste condizioni è stato misurato in termini di anni di vita corretti per disabilità (DALYs), ovvero quanti anni di vita sana sono stati persi a causa delle condizioni neurologiche. I ricercatori hanno scoperto che tra il 1990 e il 2021, il numero globale di DALYs causati da condizioni neurologiche è aumentato del 18%, passando da circa 375 milioni a 443 milioni.

Inoltre, nel 2021, il numero di persone che hanno sperimentato una condizione del sistema nervoso ha raggiunto i 3,4 miliardi, con i principali contribuenti che includono ictus, encefalopatia neonatale (un tipo di lesione cerebrale che si verifica nei neonati), danni ai nervi dovuti al diabete ed epilessia.

I risultati indicano un onere delle condizioni neurologiche maggiore di quanto si pensasse in precedenza, rendendole il principale contributore globale alla malattia. Gli autori dello studio attribuiscono questo aumento a una popolazione in crescita e invecchiamento, nonché a rischi ambientali, metabolici e legati allo stile di vita.

Tuttavia, c’è una nota positiva: se si rimuovono dall’equazione gli impatti di una popolazione in aumento e invecchiamento, i DALYs e le morti sono effettivamente diminuiti dal 1990, il che suggerisce che ciò è dovuto a una maggiore consapevolezza, prevenzione e vaccinazione.

Nonostante ciò, i dati mostrano comunque un onere crescente complessivamente, ma i ricercatori hanno anche identificato alcuni dei modi chiave in cui la crisi potrebbe essere affrontata.

Ad esempio, sebbene sia stato difficile ottenere un quadro completo dell’impatto nei paesi a basso e medio reddito (LMIC) a causa della quantità e qualità dei dati, lo studio suggerisce che questi paesi stanno sopportando il peso maggiore dell’aumento.

“La perdita di salute del sistema nervoso colpisce in modo sproporzionato molti dei paesi più poveri, in parte a causa della maggiore prevalenza di condizioni che colpiscono i neonati e i bambini sotto i 5 anni, in particolare complicazioni legate alla nascita e infezioni”, ha affermato il co-autore senior Dr. Tarun Dua, capo dell’unità di salute del cervello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). “Il miglioramento della sopravvivenza infantile ha portato a un aumento della disabilità a lungo termine, mentre l’accesso limitato ai servizi di trattamento e riabilitazione sta contribuendo alla percentuale molto più alta di morti in questi paesi.”

I ricercatori suggeriscono inoltre che la prevenzione dovrebbe essere una priorità assoluta. “Poiché molte condizioni neurologiche non hanno cure e l’accesso alle cure mediche è spesso limitato, comprendere i fattori di rischio modificabili e il potenziale onere evitabile delle condizioni neurologiche è essenziale per aiutare a frenare questa crisi sanitaria globale”, ha affermato il co-autore principale Dr. Katrin Seeher, specialista in salute mentale dell’unità di salute del cervello dell’OMS.

Il modo in cui le organizzazioni sanitarie e i responsabili politici affronteranno questo problema sarà probabilmente complesso: le condizioni neurologiche sono diverse e ciò che funziona per alcuni potrebbe non funzionare per altri, senza considerare le potenziali barriere sociali, culturali ed economiche.

Come ha concluso l’autore principale Dr. Jaimie Steinmetz, “Le condizioni del sistema nervoso includono malattie infettive e trasmesse da vettori e lesioni, nonché malattie e lesioni non trasmissibili, che richiedono strategie diverse per la prevenzione e il trattamento durante tutta la vita.”

“Speriamo che i nostri risultati possano aiutare i responsabili politici a comprendere più compiutamente l’impatto delle condizioni neurologiche sia sugli adulti che sui bambini per informare interventi più mirati nei singoli paesi, oltre a guidare gli sforzi di sensibilizzazione e advocacy in tutto il mondo.”