Il gigante gassoso Giove, il‌ più grande pianeta del nostro sistema solare, è noto​ per la sua atmosfera turbolenta ‍e in continua evoluzione. Le recenti⁢ osservazioni effettuate dal Telescopio⁤ Spaziale Hubble della NASA ‌hanno messo in evidenza la dinamica atmosferica di⁤ Giove, caratterizzata da cicloni⁢ di dimensioni imponenti, tra cui il più famoso,‌ la ‍Grande Macchia ​Rossa, che è più ampia della Terra.

Le immagini catturate da Hubble a gennaio mostrano i cambiamenti meteorologici su entrambi i lati di Giove. Queste osservazioni fanno parte del programma Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL), che⁢ ogni anno monitora⁢ Giove, Saturno, Nettuno e Urano. Nell’immagine sulla ⁢sinistra, si può osservare la Grande Macchia Rossa e un’altra formazione⁢ nella parte inferiore destra ‍conosciuta come Red‌ Spot Jr. Queste tempeste vorticose si muovono in direzioni opposte ⁣e si prevede che si incrocino ⁣ogni due ⁤anni. Secondo la NASA, la formazione più piccola‌ è il risultato della fusione di tempeste avvenuta tra il 1998 ​e il 2000.

Quest’anno, la⁤ tempesta più piccola sta recuperando la sua tonalità⁣ rossa. Red Spot⁢ Jr. era diventata rossa nel ‍2006⁢ prima di tornare a un colore beige pallido. Nell’immagine sulla destra, l’attività tempestosa è in corso nell’emisfero opposto. Secondo la NASA, una‌ coppia⁣ di tempeste – un ciclone rosso intenso​ e un‌ anticiclone rossastro – si trovano ⁣uno accanto all’altro vicino al centro dell’immagine.

“Amy Simon, responsabile del progetto ​OPAL presso il Goddard Space Flight Center della NASA,⁢ ha affermato che ⁣le numerose grandi tempeste e le piccole nuvole bianche sono il segno di una notevole attività in corso⁤ nell’atmosfera di Giove in questo momento.”

Simili ai modelli atmosferici terrestri, questi sistemi ruotano in direzioni opposte, creando​ sistemi di alta e ‍bassa pressione. ⁤Mentre i sistemi si muovono in rotazioni orarie e antiorarie opposte, la NASA ha affermato che le tempeste “rimbalzeranno l’una contro l’altra”.

Hubble ha anche catturato immagini della luna di Giove, Io, conosciuta come il‌ corpo più vulcanicamente attivo del nostro sistema solare. La luna vulcanica⁣ può essere vista alla sinistra di Giove nell’immagine sottostante.

Queste osservazioni sono fondamentali per comprendere meglio la complessa dinamica ‌atmosferica di Giove e ⁤per fare confronti con i modelli meteorologici terrestri. La continua sorveglianza ​di Hubble ci ⁣permette di ⁣osservare i cambiamenti nel tempo e di ​approfondire la nostra conoscenza del gigante gassoso e del suo impatto sul sistema solare.