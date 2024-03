La‍ gestione dei fluidi criogenici ⁤da parte della NASA mira a garantire il successo‌ dell’esplorazione spaziale umana prolungata, ‌in particolare⁤ per⁤ le missioni Artemis e oltre. Stabilire operazioni sostenute sulla Luna ​e ​su Marte presenta una ‌moltitudine di opportunità e sfide che la ⁢NASA deve ancora affrontare. Molte di ​queste ‌attività richiedono ‌nuove tecnologie e processi per⁤ garantire che l’agenzia sia pronta ⁢per le sue⁤ ambiziose missioni Artemis e quelle future.

Una di queste⁣ sfide ​è lavorare con fluidi criogenici, ovvero fluidi che⁢ esistono in uno stato liquido tra i -238 gradi Celsius e lo zero assoluto⁣ (-273,15 gradi⁤ Celsius).‌ Questi fluidi ‌- idrogeno liquido⁣ (il più difficile da gestire), metano e ossigeno – sono vitali per la ⁢propulsione delle navicelle spaziali e i sistemi di⁢ supporto vitale. I fluidi potrebbero anche essere prodotti in futuro sulle superfici lunari e ​marziane tramite ⁣l’utilizzo delle⁤ risorse in situ (ISRU).

L’esplorazione umana nello spazio profondo richiede ‍la⁢ conservazione di grandi quantità di fluidi criogenici per settimane, mesi o più a lungo, nonché il trasferimento tra ⁣veicoli spaziali o depositi di carburante in orbita e ‌sulla superficie. Ogni aspetto è impegnativo e, ⁤fino ad⁢ oggi, grandi quantità ‌di fluidi criogenici sono state conservate solo per ​ore nello ‍spazio. Gli ingegneri che lavorano ‌nel ⁢portafoglio di gestione dei fluidi criogenici (CFM) della NASA – guidato dalle missioni di dimostrazione tecnologica⁢ all’interno della direzione delle missioni tecnologiche spaziali e​ gestito presso il centro di ricerca Glenn di Cleveland e il Marshall Space Flight Center di Huntsville, Alabama ⁢- stanno risolvendo questi ‍problemi in vista delle⁣ future missioni.

“Questo è un compito che né la NASA né i nostri partner hanno mai fatto ⁤prima”, ha detto⁣ Lauren Ameen, vice responsabile del portafoglio CFM. “I nostri futuri concetti di missione si basano ​su enormi quantità di‍ fluidi criogenici e dobbiamo capire come ⁤utilizzarli in modo efficiente per lunghe durate, il che richiede una serie di ⁢nuove tecnologie che superano di gran lunga le capacità odierne.”

Perché un fluido criogenico sia utilizzabile, deve rimanere in uno stato liquido e freddo. Tuttavia, la fisica dei viaggi spaziali – ⁢muoversi dentro e⁣ fuori dalla luce solare e lunghi soggiorni‍ in bassa⁤ gravità ​- rende complicato ⁢mantenere ​quei fluidi in uno stato liquido e sapere ‍quanto​ ce n’è nel serbatoio.

Le fonti di calore nello ​spazio – come⁤ il Sole ‌e lo⁣ scarico della navicella spaziale -‌ creano un ambiente caldo all’interno e intorno ai serbatoi di⁣ stoccaggio causando l’evaporazione o “boiloff”. Quando il fluido evapora, non può più alimentare in modo efficiente un motore a razzo. Aumenta anche ​il rischio⁢ di perdite o, peggio ancora,‍ di⁢ una rottura del serbatoio.

Non ⁢essere sicuri di quanto gas rimane ‌nel serbatoio non è il modo in cui i nostri esploratori ‌vogliono volare su Marte. ‍La bassa gravità è impegnativa⁤ perché il carburante ⁣vuole fluttuare ⁣-⁢ noto ‌anche come “slosh”⁣ – il che rende molto difficile​ misurare con precisione​ la quantità di liquido e trasferirlo.

“Le missioni precedenti che⁣ utilizzavano propellenti criogenici erano nello spazio‍ solo per​ pochi giorni a ⁤causa del boiloff o delle perdite di ventilazione”, ‌ha osservato Ameen. “Quei veicoli spaziali usavano la spinta e⁤ altre manovre per⁢ applicare forza per stabilizzare i serbatoi di propellente e consentire i trasferimenti di‌ carburante. Durante Artemis, i veicoli spaziali rimarranno in bassa⁢ gravità per molto​ più tempo e dovranno‌ trasferire idrogeno liquido nello spazio per la prima⁣ volta, quindi dobbiamo ‌mitigare il boiloff‍ e trovare modi innovativi per trasferire e misurare i ​propellenti⁣ criogenici.”

Il portafoglio CFM della ​NASA comprende 24 attività di sviluppo ‍e investimenti per ridurre il boiloff, migliorare la misurazione e avanzare​ le tecniche di⁢ trasferimento dei fluidi per la propulsione nello spazio, i ⁢lander e l’ISRU. ⁣Ci sono quattro ​sforzi a ‍breve termine che si​ svolgono a terra, in ⁤orbita⁤ vicino ​alla Terra e ‍presto sulla⁣ superficie lunare.

Nel 2020, la‍ NASA ha assegnato quattro contratti Tipping Point ​incentrati sul⁢ CFM all’industria americana -⁣ Eta Space, Lockheed ⁤Martin, SpaceX e United Launch Alliance – per‌ assistere nello sviluppo e‌ nella dimostrazione delle​ tecnologie CFM nello spazio. ‍Ogni azienda è programmata per lanciare ⁣la rispettiva dimostrazione nel 2024​ o nel 2025, eseguendo più test utilizzando idrogeno ​liquido per convalidare​ tecnologie e processi.

Per ‍migliorare la misurazione, la NASA ha sviluppato ⁢misuratori‍ di massa a radiofrequenza (RFMG) per consentire una misurazione più accurata del ⁣fluido⁤ in condizioni di ​bassa gravità o bassa ​spinta. Gli ⁣ingegneri fanno ciò misurando ​lo spettro elettromagnetico, o onde radio, all’interno del serbatoio di una⁢ navicella ⁢spaziale durante tutta ‍la missione,⁢ confrontandoli con simulazioni di fluidi per misurare con precisione​ il carburante rimanente.

L’RFMG ⁢è‍ stato provato​ in test a⁤ terra,‌ voli parabolici suborbitali e sulla Stazione​ Spaziale Internazionale,‍ e ​presto sarà testato sulla Luna durante un prossimo volo ‌di Commercial Lunar Payload Services con Intuitive Machines. Una volta dimostrato nell’ambiente⁢ lunare, la NASA continuerà a sviluppare e ridimensionare la tecnologia per consentire operazioni migliorate di veicoli spaziali‌ e lander.

I criocooler agiscono come scambiatori‌ di‍ calore per grandi serbatoi di ​propellente per mitigare il boiloff quando combinati‍ con sistemi di isolamento ​del​ serbatoio innovativi. Con partner industriali, ‌come‌ Creare,​ la NASA ha iniziato ⁢a testare sistemi criocooler ad ⁣alta capacità che pompano il fluido “lavorativo” ​attraverso una rete di ⁣tubi installati‍ sul serbatoio per mantenerlo fresco. La ​NASA⁤ prevede di aumentare le dimensioni e le capacità del serbatoio ⁢per soddisfare i requisiti della missione ‌prima​ di condurre future dimostrazioni di volo.

La NASA sta anche sviluppando un sistema‌ di liquefazione per ⁢trasformare l’ossigeno gassoso in ossigeno liquido sulla superficie‌ della Luna​ o di‍ Marte per rifornire i lander utilizzando propellente⁢ prodotto⁢ in situ. Questo approccio utilizza vari metodi per raffreddare ‍l’ossigeno fino alla temperatura critica (almeno ​-183‍ gradi Celsius), dove si condensa, trasformandosi da gas⁢ a ‌liquido. Lo sviluppo e i ‍test⁢ iniziali hanno dimostrato che la NASA può ⁣farlo ⁤in ‍modo efficiente, e il team continua a ridimensionare la tecnologia a dimensioni e quantità di serbatoi rilevanti per le future operazioni.

In definitiva, gli sforzi della NASA⁣ per sviluppare e testare sistemi CFM che siano efficienti in termini di energia, massa e costo ⁤sono fondamentali per il successo delle ambiziose missioni dell’agenzia sulla Luna, su‍ Marte⁤ e oltre.