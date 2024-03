Incendi devastanti hanno colpito⁤ le province di Sichuan ‍e Yunnan, nel sud della Cina,⁤ a partire dal 15 ⁤marzo 2024, causando la ⁤morte di quattro ⁣persone nello Yunnan e portando a significative evacuazioni e danni. Le segnalazioni del 18 marzo indicano che quasi 4.900 individui sono stati evacuati solo nella contea ⁣di Yajiang, nel Sichuan, con ​gli incendi‌ che hanno devastato oltre 10.000 ettari di terreno.

Gli​ incendi stanno causando distruzione ambientale, vittime umane e spostamenti ⁢diffusi di comunità nelle regioni meridionali della Cina, in⁣ particolare nelle province di Sichuan e Yunnan. Le autorità della provincia di Yunnan hanno confermato quattro decessi a causa degli incendi al 18 marzo. Le⁣ vittime​ si sono verificate nelle​ aree della città di Lincang, dove ⁤tre ⁤persone hanno perso la vita, e della città di Wenshan, che ha segnalato un decesso. Inoltre, è ‍stato segnalato un ferito nell’area della città di Lincang.

L’impatto ⁤degli incendi ha richiesto significative risposte di emergenza, tra cui l’evacuazione di circa 4.900 persone dalla ‌contea di Yajiang, nella provincia di Sichuan. Secondo il Sistema di Informazione Globale sugli Incendi Selvaggi (GWIS) del JRC, l’area totale interessata dagli​ incendi ‌nella sola contea di Yajiang supera i 10.000 ettari.

Un’immagine ​satellitare JMA Himawari-9 mostra nuvole di pirocumulo (pyroCb) mescolate ⁤con fumo‌ generate da un incendio nel Sichuan il 16 marzo. La nuvola si è formata intorno alle 06:20 UTC e alle 09:40 UTC si estendeva per oltre⁣ 650 km‍ a ⁢nord-nordest.

I meteorologi, utilizzando i dati del GWIS del JRC, hanno previsto‌ i livelli di pericolo di incendio per le prossime 24⁢ ore, indicando un intervallo da alto a molto estremo sulla provincia di Yunnan. Le condizioni nella provincia ⁣di Sichuan dovrebbero migliorare, offrendo speranza che gli⁣ sforzi di spegnimento degli incendi possano presto portare al contenimento‍ degli incendi.

Gli incendi boschivi in Cina stanno causando gravi ⁤danni e perdite di vite umane. Le ⁣autorità stanno lavorando per ​contenere gli incendi e assistere le comunità colpite. Si spera che le⁤ condizioni meteorologiche migliorino per facilitare gli sforzi ⁢di spegnimento degli⁢ incendi.