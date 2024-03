Il santuario internazionale del cielo ‌scuro più grande del mondo si trova ⁤nella contea di Lake, nell’Oregon orientale. Questa area di ​2,5 milioni di acri è solo la prima⁢ fase⁣ di un progetto che mira a coprire 11,4 milioni di‍ acri di cielo notturno⁤ protetto. La contea di Lake, grande circa la ‍metà del New Jersey, ⁢è spesso chiamata​ l’Outback dell’Oregon. L’area sarà denominata ​Santuario Internazionale del Cielo Scuro dell’Outback dell’Oregon.

La delegata di DarkSky, Dawn Nilson, consulente⁣ ambientale che ha gestito⁣ e redatto la domanda, ha dichiarato che, con l’aumento della popolazione​ dell’Oregon e la tendenza all’inquinamento luminoso, la scala e la ⁣qualità senza ⁤pari⁣ dei cieli scuri‍ dell’Outback⁣ serviranno a lungo​ come rifugio stellato ⁣per persone e fauna selvatica.‍ L’adesione al Piano di Gestione dell’Illuminazione (LMP) consentirà a questa vasta area di terra di fungere ‍da sito dimostrativo dei principi di illuminazione sostenibile non‍ solo nell’Oregon sudorientale, ma anche‌ nella regione del Pacifico nordoccidentale.

La terra‍ si trova in‌ una zona scarsamente popolata e remota del⁤ sud-est dell’Oregon. La maggior parte del deserto ‌alto, delle sorgenti termali,‌ dei monumenti vulcanici e della macchia‍ di salvia è terra ​pubblica. Il​ Bureau of Land Management controlla 1,7 milioni di acri. Sono inclusi la Riserva di Antilopi ​di Hart Mountain e parte della Foresta Nazionale di ‍Fremont-Winema.

I gestori dell’area ricca di fauna selvatica hanno affermato che non è stato difficile sostenere il LPM,​ che⁢ ha costretto molti a rimuovere le luci esterne e/o cambiare lampadine e paralumi. Phil ⁢Milburn, un responsabile distrettuale dell’ODFW (Dipartimento della Pesca e della Fauna⁢ Selvatica dell’Oregon), ha dichiarato che gli sforzi recenti⁢ dei partner nella contea di Lake per preservare i cieli scuri sono un’azione ‌ben accetta per ⁢proteggere la fauna ⁢selvatica dagli impatti ⁣negativi ben documentati ⁣dell’inquinamento luminoso.

Il responsabile distrettuale del BLM ha concordato che è stata una scelta facile “mantenere questa risorsa scarsa” in un’area dove ​l’illuminazione non è cambiata da generazioni. Lo stato‌ possiede circa 80.000 acri di pascoli e la strada panoramica dell’Outback dell’Oregon la ⁤attraversa. Gli organizzatori hanno dovuto⁤ ottenere il consenso anche dai ranch, dalle terre di ⁤pascolo del bestiame e dai proprietari di terreni privati.

L’Istituto di Scienza e Tecnologia dell’Inquinamento‍ Luminoso afferma che oltre l’80%⁤ del mondo, incluso il 99% della ​popolazione negli ​Stati Uniti,⁣ vive sotto cieli notturni inquinati dalla ⁢luce. Le notti nella metà del paese sono⁢ inquinate. ⁤Quasi l’80% degli americani non può‍ vedere la Via Lattea, insieme a‍ un terzo del mondo.

Lo ‌stato e le agenzie di viaggio sperano ⁢che la designazione significhi più​ turismo. Bob Hackett, direttore esecutivo di Travel Southern Oregon e organizzatore, ha dichiarato che questa‌ collaborazione quadriennale riunisce ⁢molti degli elementi che cerchiamo⁢ di ottenere nel turismo rigenerativo. Non solo eleva l’esperienza di destinazione per ⁤i visitatori⁣ della contea di‌ Lake e apre opportunità per le imprese locali, ma aiuta anche le agenzie e i residenti a gestire‌ le loro terre in modi che ⁤celebrano un’eredità di cieli notturni stellati ‍per le generazioni future.

DarkSky International ‍ha affermato che il Santuario⁤ Internazionale del‍ Cielo‍ Scuro dell’Outback⁣ dell’Oregon ⁣è già⁣ il primo ‍Dark Sky Place ⁤su scala paesaggistica. Ci sono solo 19 ​Santuari del Cielo Scuro in tutto⁤ il mondo. Il‌ Programma Internazionale dei Luoghi del Cielo Scuro è⁤ stato fondato ‌nel 2001 e certifica aree⁤ che⁤ preservano e proteggono volontariamente i siti scuri attraverso politiche di illuminazione, illuminazione ‍esterna responsabile dal punto di vista ambientale ‌e educazione pubblica. ⁢Oltre 200 luoghi sono certificati in tutto il mondo.