Il dibattito sull’origine del COVID-19 è acceso: la maggior parte degli studi si è concentrata su un’origine zoonotica, ma una ricerca pubblicata sulla rivista accademica “Risk Analysis” ha esaminato la probabilità di un’origine innaturale, ovvero da laboratorio.

I risultati indicano una maggiore probabilità di un’origine innaturale rispetto a quella naturale del virus. I ricercatori hanno utilizzato uno strumento di analisi del rischio consolidato per differenziare le epidemie naturali da quelle innaturali, lo strumento di valutazione modificato Grunow-Finke (mGFT), per studiare l’origine del COVID-19. Questa valutazione del rischio non può dimostrare l’origine specifica del COVID-19, ma mostra che la possibilità di un’origine da laboratorio non può essere facilmente scartata.

Lo strumento di valutazione modificato Grunow-Finke (mGFT) è una metodologia progettata per valutare la probabilità che un’epidemia sia originata da fonti naturali o innaturali (ad esempio, da laboratorio). Questo strumento è un’adattamento dello strumento di valutazione originale Grunow-Finke, sviluppato per valutare il rischio e l’origine dei focolai di malattie infettive in modo più sistematico.

Il mGFT opera analizzando criteri ed evidenze specifici relativi al focolaio in questione. Questi criteri possono includere la distribuzione geografica della malattia, la presenza del patogeno nei laboratori, il serbatoio naturale del virus, il tempismo dell’epidemia rispetto ad altri eventi e qualsiasi modello insolito nella diffusione o manifestazione della malattia.

Ogni criterio viene valutato in base alle prove disponibili, e questi punteggi vengono poi compilati per fornire una valutazione complessiva. Lo strumento aiuta i ricercatori, gli epidemiologi e i funzionari della sanità pubblica a valutare sistematicamente i dati e a determinare l’origine più probabile di un focolaio, supportando decisioni più informate sulle risposte alla salute pubblica e sulle indagini sulle origini delle malattie.

Riferimento: “Uso di uno strumento di valutazione del rischio per determinare l’origine del coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-2)” di Xin Chen, Fatema Kalyar, Abrar Ahmad Chughtai e Chandini Raina MacIntyre, 15 marzo 2024, “Risk Analysis”.

DOI: 10.1111/risa.14291