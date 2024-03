Un nuovo studio condotto dall’Università di Barcellona mette in guardia sulle risorse petrolifere che non dovrebbero essere sfruttate per rispettare gli impegni presi con l’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico. Per limitare l’aumento della temperatura media globale a 1,5°C, è fondamentale ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica (CO₂) nell’atmosfera. Ciò significherebbe non sfruttare la maggior parte delle risorse energetiche esistenti di carbone, gas convenzionale e petrolio nelle regioni di tutto il mondo, secondo la ricerca pubblicata sulla rivista Nature Communications. Il nuovo articolo presenta l’atlante del petrolio non combustibile nel mondo, una mappa mondiale progettata con criteri ambientali e sociali che avverte quali risorse petrolifere non dovrebbero essere sfruttate per rispettare gli impegni dell’Accordo di Parigi firmato nel 2015 per mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Lo studio è stato guidato dal professor Martí Orta-Martínez, della Facoltà di Biologia dell’Università di Barcellona e dell’Istituto di Ricerca sulla Biodiversità (IRBio) dell’UB, e co-autore da Gorka Muñoa e Guillem Rius-Taberner (UB-IRBio), Lorenzo Pellegrini e Murat Arsel, dell’Università Erasmus di Rotterdam (Paesi Bassi), e Carlos Mena, dell’Università di San Francisco de Quito (Ecuador).

L’atlante del petrolio non combustibile rivela che per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, è essenziale evitare lo sfruttamento delle risorse petrolifere nelle aree più sensibili dal punto di vista socio-ambientale del pianeta, come le aree naturali protette, le aree prioritarie per la conservazione della biodiversità, le aree ad alta ricchezza di specie endemiche, le aree urbane e i territori dei popoli indigeni in isolamento volontario. Avverte inoltre che non estrarre risorse petrolifere in queste aree più sensibili non sarebbe sufficiente per mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C come indicato nell’Accordo di Parigi.

L’Accordo di Parigi è un trattato internazionale sul cambiamento climatico che chiede di limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di fare sforzi per limitarlo a 1,5°C. È stato firmato da 196 paesi il 12 dicembre 2015 alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP21 a Parigi ed è in vigore dal 4 novembre 2016.

In questo contesto, l’atlante del petrolio non combustibile fornisce una nuova roadmap per integrare le richieste della politica climatica internazionale – basata principalmente sulla domanda di combustibili fossili – e per rafforzare le salvaguardie socio-ambientali nello sfruttamento delle risorse energetiche.

“Il nostro studio rivela quali risorse petrolifere dovrebbero essere mantenute sottoterra e non sfruttate commercialmente, con particolare attenzione a quei giacimenti che si sovrappongono ad aree ad alta ricchezza endemica o coincidono con valori socio-ambientali eccezionali in diverse regioni del pianeta. I risultati mostrano che lo sfruttamento delle risorse e delle riserve selezionate è totalmente incompatibile con il raggiungimento degli impegni dell’Accordo di Parigi”, afferma il professor Martí Orta-Martínez.

Ora c’è un ampio consenso nella comunità scientifica per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C se vogliamo evitare di raggiungere i punti di non ritorno del sistema climatico terrestre, come lo scioglimento del permafrost, la perdita del ghiaccio marino artico e delle calotte glaciali antartiche e della Groenlandia, gli incendi nelle foreste boreali, e così via. “Se questi limiti vengono superati, ciò potrebbe portare a un rilascio improvviso di carbonio nell’atmosfera (feedback climatico)”, afferma Orta-Martínez, e aggiunge che ciò “amplificherebbe gli effetti del cambiamento climatico e innescherebbe una cascata di effetti che impegnano il mondo a cambiamenti su larga scala e irreversibili”.

Per limitare il riscaldamento globale medio a 1,5°C, la quantità totale di emissioni di CO₂ che non deve essere superata è nota come “budget di carbonio residuo”. A gennaio 2023, il budget di carbonio residuo per il 50% di possibilità di mantenere il riscaldamento a 1,5°C era di circa 250 gigatonnellate di CO₂ (GtCO2). “Questo budget sta diminuendo costantemente ai tassi attuali di emissioni indotte dall’uomo – circa 42 GtCO2 all’anno – e sarà completamente esaurito entro il 2028”, afferma il ricercatore Lorenzo Pellegrini.

La combustione delle risorse di combustibili fossili conosciute nel mondo comporterebbe l’emissione di circa 10.000 GtCO2, quaranta volte più del budget di carbonio di 1,5°C. “Inoltre, la combustione delle riserve di combustibili fossili sviluppate – cioè quelle riserve di campi petroliferi e gas e miniere di carbone attualmente in produzione o in costruzione – emetterà 936 GtCO2, quattro volte più del budget di carbonio residuo per un riscaldamento globale di 1,5°C”, osserva l’esperto Gorka Muñoa.

“L’obiettivo di non più di 1,5°C di riscaldamento globale richiede un arresto completo dell’esplorazione di nuovi giacimenti di combustibili fossili, un arresto del rilascio di nuove licenze per l’estrazione di combustibili fossili e la chiusura anticipata di una quota molto significativa (75%) di progetti di estrazione di petrolio, gas e carbone attualmente in produzione o già sviluppati”, osservano gli autori.

Alla luce dei risultati dello studio, che ha ricevuto finanziamenti dal Ministero della Scienza e dell’Innovazione spagnolo e dai fondi Next Generation dell’Unione Europea, gli autori chiedono un’azione urgente da parte di governi, aziende, cittadini e grandi investitori – come i fondi pensione – per interrompere immediatamente qualsiasi investimento nell’industria e nelle infrastrutture dei combustibili fossili se non vengono applicati criteri socio-ambientali. “È necessario un massiccio investimento in fonti di energia pulita per garantire la domanda energetica globale, attuare e sostenere sospensioni e divieti sull’esplorazione e l’estrazione di combustibili fossili e aderire al trattato di non proliferazione dei combustibili fossili”, conclude il team.