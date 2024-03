Il 18 marzo 2024, alle ore 19:19 UTC, si è verificata un’intensa eruzione solare di classe M6.7 da una nuova regione emersa sul bordo sud-est (AR 3615). L’evento ha avuto inizio alle​ ore 19:02 UTC e si è concluso‍ alle ore 19:28 UTC.‍ Non sono state rilevate firme radio che⁤ suggeriscano la produzione di un’espulsione ⁣di massa coronale (CME). Anche se fosse‌ stata prodotta, la posizione di questa regione⁣ non favorisce le CME dirette verso la ​Terra. Tuttavia, nei prossimi giorni, la ⁤situazione potrebbe cambiare ⁣man mano che la regione si sposta in una posizione geoefficace.

Le ⁣firme radio erano previste per essere maggiormente degradate sopra il sud-ovest degli Stati Uniti, l’America Centrale e il⁢ nord-ovest del Sud Africa al momento dell’eruzione solare. Le macchie solari del 18 marzo 2024⁤ sono state immortalate dalla NASA SDO/HMI, mentre l’immagine in evidenza è stata acquisita dalla NASA SDO/AIA 304 ‍alle ore 19:21 UTC dello stesso giorno.

Il fenomeno‌ delle eruzioni solari ‌è di grande interesse per la comunità ⁣scientifica, in quanto ​può avere ⁣ripercussioni significative sulle comunicazioni radio e sui sistemi elettrici terrestri. Inoltre, le CME possono influenzare⁣ il clima spaziale e rappresentare un rischio per gli‌ astronauti e le missioni spaziali. È ⁤quindi fondamentale monitorare costantemente l’attività solare per prevenire e⁢ mitigare possibili impatti sulla Terra.