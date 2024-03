Se ciò fosse vero, il pianeta potrebbe aver sperimentato delle spettacolari aurore a raggi X.

Le eruzioni solari e le eiezioni di massa coronale sono rilasci drammatici di energia e plasma dal Sole. Quando sono dirette verso la Terra, possono influenzare le comunicazioni radio, danneggiare i satelliti e creare spettacolari aurore. Ma la Terra non è l’unico bersaglio che può essere colpito da questi eventi. Gli altri oggetti nel sistema solare sono altrettanto vulnerabili e sembra che Mercurio possa essere stato colpito da uno di questi eventi all’inizio di questo mese.

Il 9 marzo, il Sole ha rilasciato una grande quantità di energia e plasma. L’Osservatorio Dinamico Solare (SDO) della NASA non ha potuto vedere esattamente cosa è successo, poiché l’evento si è verificato sul lato opposto, oltre l’area visibile – ma ciò che era visibile era un enorme filamento che si estendeva oltre il bordo del Sole.

Se la missione STEREO Behind della NASA fosse ancora in funzione, avrebbe potuto rilevarlo, ma solo la sua gemella STEREO Ahead è operativa; i loro nomi derivano dalla posizione nell’orbita della Terra, rispettivamente davanti o dietro. L’eiezione di massa coronale era così grande che nascondersi dietro il Sole non è stato sufficiente per rimanere nascosta. Anche la missione congiunta europea e NASA, l’Osservatorio Solare e Eliosferico (SOHO), ha visto il drammatico rilascio di plasma, e in quella direzione si trovava Mercurio.

Mercurio si sta attualmente spostando verso la sua massima distanza apparente dal Sole, che avverrà questa domenica. Ma da una vista dall’alto del sistema solare, vedremmo il pianeta più piccolo e più vicino al lato del Sole da cui è stato lanciato il rilascio di plasma.

Gli effetti su Mercurio, come suggerito da Spaceweather.com, sono speculativi. Attualmente non c’è una sonda attorno al pianeta per confermare cosa è successo – ma presto ce ne saranno due. La missione europeo-giapponese BepiColombo arriverà al pianeta a dicembre, divisa in due orbiter.

La missione ha utilizzato la gravità di Mercurio per rallentare e quindi è passata vicino al pianeta diverse volte. Durante questi sorvoli, le osservazioni hanno rivelato che Mercurio sperimenta aurore a raggi X. Il plasma del vento solare è intrappolato dal debole campo magnetico del pianeta (l’uno percento di quello terrestre) e inviato a sbattere contro le rocce sottostanti. Questo processo fa fuoriuscire raggi X dalle rocce.

Se la sonda Mio fosse già attorno al pianeta, potrebbe osservare qualcosa di intrigante a seguito di quell’eiezione di massa coronale. Sebbene il massimo solare – il punto di massima attività del Sole – sia previsto prima di dicembre, il Sole continuerà ad essere attivo per un po’ di tempo, quindi una simile opportunità potrebbe presentarsi di nuovo presto.