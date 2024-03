Come al solito si fa un gran parte dell’Anticiclone e del miglioramento delle condizioni meteo climatiche. Certo, se paragoniamo le ultime giornate alle 3 settimane precedenti è innegabile che la situazione sia cambiata. Sia cambiata sia dal punto di vista delle precipitazioni sia sotto l’aspetto termico.

Ma vi sarete resi conto, soprattutto stando in alcune zone d’Italia, che il tempo non è poi così bello. Ci sono nubi, localmente qualche pioggia o temporale, in altre zone soffia il vento. Sapete qual è il motivo? Semplice, l’Anticiclone non è così potente come vorrebbero farci credere.

Il fulcro, lo abbiamo scritto, è sbilanciato sulla Penisola Iberica e la propaggine orientale che raggiunge l’Italia non fa altro che fungere da scivolo per gli impulsi instabili oceanici che continuano a transitare a ridosso delle Alpi. Impulsi che poi scivolano al Centro Sud dirigendosi verso l’Europa sudorientale.

Ed è per questo motivo che anche nelle prossime ore non mancherà occasione per qualche scroscio di pioggia nelle regioni settentrionali, mentre sulle Alpi cadrà copiosa la neve lungo il confine. Poi, ad inizio settimana, un nuovo impulso dovrebbe transitare anche al Centro Sud rinnovando l’instabilità atmosferica.

Instabilità atmosferica, visto e considerato che ormai siamo in Primavera, significa anche temporali. Per questo motivo non dovremo stupirci se occasionalmente potrà scapparci qualche acquazzone di una certa consistenza.

Nel corso della prossima settimana, nella seconda metà, potremmo assistere a un affondo depressionario più consistente a ridosso della Penisola Iberica e a detta di qualche modello previsionale potrebbe scapparci un coinvolgimento delle nostre regioni ma soprattutto si potrebbero spalancare le porte a dinamiche ancor più interessanti per l’ultima settimana di marzo.

Avremo modo di parlarne, perché si tratta di dinamiche che potrebbero portare il colpo di coda dell’Inverno così come ipotizzato da tempo.