Il prossimo ⁤8 aprile, milioni di persone negli Stati Uniti, da​ Texas ​a Maine, saranno testimoni di un evento straordinario: un’eclissi⁤ solare totale che immergerà tutto in un’oscurità ‍temporanea.‍ Per godere appieno di ⁤questo fenomeno unico, è fondamentale ​proteggere i propri occhi con occhiali speciali, ma ‍c’è ⁢un altro aspetto che ⁤può arricchire l’esperienza: la scelta‍ dei colori da indossare.

La scienza dietro la percezione dei colori durante un’eclissi è affascinante. Durante il giorno, i nostri occhi utilizzano le cellule coniche della ⁣retina per ​vedere ‍i colori chiaramente, funzionando al meglio in condizioni di‍ luce intensa,⁣ ciò che viene ⁣definito visione fotopica. ⁢Tuttavia, ⁣quando inizia a fare buio, gli⁤ occhi passano all’uso delle cellule ‍bastoncelli, più‍ adatte ⁤alla visione in condizioni di ‍scarsa luminosità, ​o ⁤visione scotopica.

Poco ‍prima che ⁣l’eclissi diventi ⁤totale, entriamo ‌in ⁢una fase intermedia nota come zona di visione mesopica. In questa⁣ fase, la luce non è né troppo intensa​ né‌ troppo debole, ma i ‍colori sembrano⁤ perdere⁤ vivacità e assumere tonalità grigiastre⁣ o argentate. Di conseguenza, le cellule coniche ‍ricevono meno stimolazione, portando a una diminuzione della saturazione dei⁣ colori, particolarmente evidente con i colori ⁤caldi ‍come il rosso e‌ l’arancione.

Tuttavia, il ‌verde sembrerà molto più brillante rispetto all’ambiente circostante che si sta oscurando.⁤ Questo è dovuto all’effetto Purkinje, che⁣ altera il modo in ​cui percepiamo i colori in condizioni di scarsa luminosità. Durante l’eclissi, ‌questo effetto trasformerà l’esperienza da ⁣una semplice osservazione del cielo che si oscura a una dimostrazione scientifica dal vivo sui nostri vestiti. Ma per ​notare davvero i⁢ cambiamenti​ nella⁣ saturazione dei colori, è necessario che molte persone indossino questi colori complementari, rosso e verde. Se solo due‌ o cinque ‌persone in​ un gruppo di cento indossassero questi colori, l’effetto non sarebbe apprezzabile.

Quindi, se​ siete tra ‌i fortunati che si troveranno nel percorso della totalità dell’eclissi,⁣ evitate di indossare colori neutri come nero, bianco, grigio o marrone,⁤ se non ‌volete sfumare sullo sfondo. Invece, considerate di indossare rosso o ⁤verde, colori che⁣ non solo miglioreranno l’esperienza, ma ​daranno anche alle vostre foto dell’eclissi un‌ vivido tocco di ⁤colore⁢ contro lo sfondo scuro.