La cometa 12P/Pons-Brooks⁤ si sta avvicinando al Sole per un incontro ravvicinato che coinciderà con l’eclissi solare totale‌ del prossimo 8 aprile, visibile in alcune parti del Messico, degli Stati ‌Uniti e del Canada. Questo evento astronomico sta già regalando uno spettacolo mozzafiato nel cielo notturno.

Le comete ‍sono corpi celesti formati da⁢ polvere, rocce e ghiaccio, residui della formazione del nostro sistema solare circa 4,6 miliardi ​di anni fa. Quando ‌si avvicinano al ⁤Sole, si riscaldano e creano un’atmosfera luminosa, o coma, e formano la famosa coda luminosa delle comete, che può estendersi per milioni di chilometri. La cometa 12P⁤ è una​ cometa di ​tipo‌ Halley, scoperta da Jean Louis Pons a Marsiglia, in Francia, nel 1812. L’anno scorso, con l’aumento⁣ della ‍sua attività eruttiva, la cometa ha guadagnato il soprannome di “Cometa del Diavolo” ⁣a causa della sua apparenza cornuta, anche se queste “corna” sono sbiadite negli ultimi mesi.

Fotografi e astrofotografi hanno immortalato la coda verde brillante della cometa e persino una spirale nelle ultime settimane, offrendo⁣ uno spettacolo colorato. L’astrofotografo norvegese Jan Erik Vallestad ha documentato i cambiamenti della Cometa 12P mentre⁤ si avvicina al perielio. La scorsa settimana, ha creato un’immagine composta da diverse esposizioni per mostrare l’evoluzione della coda ionica della cometa in blu e della coma esterna in verde. L’immagine mostra i gas luminosi ​intorno alla⁢ coma in una spirale.

All’inizio di questo mese, Petr Hralek, dell’Istituto di Fisica di Opava, ha registrato la luminosa coda ‌blu⁣ della cometa sopra ⁣una scena nebbiosa a⁣ Revuca, in Slovacchia. Nell’immagine originale sono visibili anche la Galassia di Andromeda e la brillante stella gialla Mirach.

Durante il mese di marzo, la cometa ⁤è abbastanza luminosa da essere osservata ⁣con un telescopio o un binocolo dopo il ‌tramonto, guardando verso ovest nella costellazione ⁣dei Pesci. Si prevede che⁣ diventerà ‌visibile ad occhio nudo entro ⁣la fine di marzo, giusto in tempo per l’eclissi solare totale dell’8 aprile. ​La NASA ha dichiarato che‍ la Cometa 12P sarà a soli 25 gradi di distanza dal Sole durante la totalità dell’eclissi in ​aprile.