La ricerca recente svela l’impatto ⁢significativo del cambiamento climatico sulla stagionalità del flusso dei fiumi, in particolare​ nelle alte latitudini settentrionali, con circa⁢ il 21% delle stazioni monitorate ‌che mostrano significative alterazioni​ del flusso stagionale.

Uno studio recente ha scoperto che il cambiamento climatico sta influenzando il⁤ momento dei flussi dei fiumi, specialmente nelle regioni settentrionali più elevate. I⁣ modelli di flusso dei fiumi,⁢ che cambiano⁤ con le stagioni,​ sono fondamentali ​per la ⁤gestione delle⁣ inondazioni e delle siccità, per garantire la ⁤sicurezza ⁤idrica ⁢e per mantenere la salute della biodiversità globale e⁤ degli ecosistemi.

Sebbene studi recenti⁢ abbiano dimostrato che il cambiamento climatico ‍ha già‍ alterato la ⁢stagionalità del⁣ flusso⁢ dei fiumi (RFS), gran parte delle prove è limitata a regioni locali o non considera esplicitamente⁤ l’impatto del cambiamento climatico, indipendentemente da altri impatti umani sul flusso dei fiumi. Di conseguenza, l’impatto del riscaldamento climatico sulla RFS non è completamente compreso a‌ livello globale.

Per affrontare questa questione,⁢ Hong Wang e colleghi‍ hanno combinato osservazioni in situ del flusso​ medio ‌mensile dei fiumi da 10.120 stazioni di misurazione tra il ⁤1965 e il 2014 con previsioni dei‌ modelli. Hanno utilizzato questi dati per sviluppare un ​indice‌ globale di stagionalità generalizzato utilizzando l’entropia di ripartizione⁤ (AE). ⁤L’AE è un metodo statistico che quantifica quanto uniformemente i flussi sono distribuiti nei mesi, che,‍ secondo​ gli autori, è ‍ben adatto a caratterizzare i regimi di flusso altamente variabili​ dei fiumi a livello globale.

Wang et al. hanno scoperto che circa il 21% delle stazioni di misurazione dei fiumi a lungo termine ha registrato significative alterazioni del flusso stagionale in ‍tutto il ⁣mondo, con‍ i periodi di basso flusso più colpiti. ⁢Inoltre, ‍i risultati rivelano un indebolimento discernibile nel ciclo stagionale del flusso dei fiumi nelle alte latitudini settentrionali sopra i 50° N che ​può essere direttamente attribuito al cambiamento climatico.

Riferimento: “Anthropogenic climate⁢ change has influenced global river flow seasonality”​ di Hong Wang, Junguo Liu, Megan Klaar, Aifang Chen, Lukas ⁢Gudmundsson e Joseph Holden, 29 febbraio 2024, Science. DOI: 10.1126/science.adi9501