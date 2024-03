Potrebbe sembrare un romanzo di Douglas Adams, ma esiste davvero un ristorante ai confini dello spazio.

Se hai mezzo milione di dollari da spendere per un’esperienza culinaria unica nella vita, potresti prendere in considerazione l’idea di mangiare al tavolo più alto del mondo. Portato al limite dell’atmosfera terrestre da un pallone ad alta quota, il ristorante stratosferico è opera della SpaceVIP di New York e della Space Perspective della Florida, descritta come “la prima compagnia di voli spaziali carbon-neutral al mondo”.

La nuova esperienza lanciata vedrà sei ospiti unirsi allo chef stellato Michelin Rasmus Munk del rinomato ristorante Alchemist di Copenhagen per una seduta unica di sei ore, al prezzo di 495.000 dollari. Partendo dal Kennedy Space Center in Florida, i commensali saliranno sopra le nuvole a bordo della Spaceship Neptune, dove si godranno un pasto di più portate prima di scendere lentamente e atterrare nell’oceano.

“Dotata di una capsula pressurizzata sollevata delicatamente da un pallone spaziale – non un razzo – la navicella porterà gli esploratori a 30.500 metri sopra il livello del mare, dove ceneranno mentre guardano l’alba sulla curvatura della Terra”, ha dichiarato SpaceVIP. “Senza razzi, assenza di gravità, forze g elevate o addestramento richiesto, l’esperienza è progettata per essere delicata sugli esploratori come lo è sulla Terra”, aggiunge l’azienda.

Per ascendere, il pallone spaziale sarà riempito di gas idrogeno, più leggero dell’aria. Quando completamente gonfiato, il gigantesco pallone ha un’altezza di 200 metri. Secondo l’azienda, la discesa comporterà il rilascio di “una piccola quantità di gas che si trasforma in acqua, quindi il veicolo è tecnicamente a emissioni quasi zero”.

Per quanto riguarda il cibo, il menu preciso non è ancora stato condiviso, ma apparentemente includerà “piatti ispirati al ruolo dell’esplorazione spaziale negli ultimi 60 anni di storia umana”. Basate sulla “Cucina Olistica”, queste ricette “ispireranno riflessioni e discussioni sul ruolo dell’umanità nella protezione del nostro pianeta, sfidando il commensale a riesaminare il nostro rapporto con la Terra e chi la abita”.

Di fronte alle critiche per l’eccesso di questa impresa esclusiva, l’azienda ha difeso l’idea sostenendo che esperienze come questa possono migliorare la “conoscenza dello spazio”, che, secondo l’azienda, può aiutarci a collettivamente affrontare le sfide esistenziali che la nostra specie si trova ad affrontare.

“La partecipazione del settore privato all’industria spaziale sta accelerando l’innovazione basata sullo spazio e ci dà la possibilità di affrontare le critiche sfide sociali, economiche e ambientali che il nostro pianeta sta affrontando”, insiste SpaceVIP.

Inoltre, sostiene che “vedere il nostro pianeta dal confine dello spazio ha il potere di creare un cambiamento cognitivo e ispirare una maggiore apprezzamento per la Terra e una profonda connessione con l’umanità nel suo insieme”.

“Siamo consapevoli che è un primo viaggio costoso. Ma dopotutto, questo è il primo lancio con queste esperienze culinarie a bordo”, ha detto Munk a Bloomberg.

Forse, la cosa più importante di tutte, però, è che la nave da pranzo ha un “bagno adeguato”, noto come Space Spa.