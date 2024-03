Recentemente, su Internet si è diffusa la notizia di un’ondata di caldo record a Rio de Janeiro, in Brasile, con temperature percepite che avrebbero raggiunto i 62,3 gradi. Ma è davvero possibile che si siano verificati valori così elevati? Analizziamo la situazione per capire meglio cosa sia accaduto.

Innanzitutto, è importante chiarire che una temperatura effettiva di 62,3 gradi è impensabile sulla Terra. Anche nelle zone più calde del mondo, come la Valle della Morte o il Sahara, non si sono mai superati i 55 gradi. Quindi, come mai si parla di questi valori straordinari? La risposta sta nel concetto di temperatura percepita, che è diversa da quella effettivamente misurata da un termometro. Si tratta di una stima di quanto caldo il nostro corpo sente in condizioni di elevata temperatura e umidità.

La percezione del caldo

La temperatura percepita non è un parametro meteo standard, ma varia da individuo a individuo. Un mix di alta temperatura e umidità può essere molto pericoloso per la salute umana, poiché il nostro organismo non è progettato per sopportare simili condizioni. È quindi consigliabile cercare riparo in ambienti freschi o evitare di uscire nelle ore più calde della giornata.

La rilevazione della temperatura percepita a Rio de Janeiro è stata effettuata nel quartiere di Guaratiba dagli esperti locali di allerta meteo. La misurazione è avvenuta il 17 marzo alle 9:55 ora locale. Secondo gli esperti, la sensazione termica è calcolata in base a temperatura e umidità relativa: più questi valori sono elevati, maggiore è la sensazione di calore.

L’indice di calore

Nel campo meteo, l’indice di calore, o “heat index”, è una misura indiretta della sensazione di caldo percepita in media dall’essere umano. L’uomo si raffredda principalmente attraverso la sudorazione: il sudore, evaporando dalla pelle, sottrae calore al corpo. Tuttavia, l’efficacia di questo meccanismo dipende sia dalla temperatura che dall’umidità atmosferica. Se l’aria è già satura di vapore acqueo, sarà meno in grado di assorbire ulteriore umidità, rendendo l’evaporazione del sudore meno efficace e aumentando il rischio per la salute in condizioni di caldo umido estremo.

insomma, la notizia di temperature percepite di 62,3 gradi a Rio de Janeiro non è una bufala, ma deve essere interpretata correttamente. Si tratta di valori percepiti, non effettivi, che riflettono le condizioni estreme di caldo e umidità che possono verificarsi in alcune aree del pianeta. È fondamentale comprendere la differenza tra temperatura percepita ed effettiva per valutare correttamente i rischi per la salute e adottare le misure di protezione appropriate.