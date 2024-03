La galassia del Ragno,⁤ situata⁤ a 30 ⁤milioni di anni luce di distanza, è catalogata​ con diversi nomi, distinguendola dalla lontana ma simile Galassia del Ragno. Questo corpo celeste‌ dall’aspetto velato⁢ è UGC 5829, una galassia irregolare​ che si trova a circa 30 ​milioni di anni ‌luce di ⁤distanza. Nonostante non ‍ci siano molte osservazioni di questa‍ galassia relativamente debole, ha la particolarità⁤ di avere un soprannome descrittivo: ⁤la Galassia del Ragno.

Forse le braccia galattiche distorte con le loro punte luminose e formanti ⁢stelle ricordano le ⁢zampe artigliate ​di un aracnide. In modo ⁣alquanto confuso, c’è​ un’altra galassia, molto simile nel soprannome ma altrimenti completamente distinta, conosciuta come la Galassia Ragnatela. Questa galassia è stata anche più ⁣ampiamente fotografata (in particolare⁤ dal telescopio Hubble), nonostante si trovi a circa 300 volte più⁢ lontano ⁢dalla Terra rispetto alla Galassia del Ragno.

Fortunatamente, l’identificazione corretta⁢ delle galassie non ⁣dipende dai nomi ⁣casuali dati. Piuttosto, le galassie conosciute sono ​registrate‍ in ⁢almeno un catalogo – e spesso in diversi ⁤- come il Catalogo Generale di Uppsala delle Galassie, che conferisce alla Galassia del Ragno ​il suo titolo più formale di ⁣UGC 5829.

Questa stessa galassia ha anche diverse designazioni​ in vari ⁢altri cataloghi: è, ⁣ad​ esempio, LEDA 31923 nel Database Extragalattico​ di ⁢Lione-Meudon;‌ MCG+06-24-006 nel‌ Catalogo Morfologico‍ delle ‍Galassie; e SDSS J104242.78+342657.3 nel Catalogo ⁤del​ Sloan Digital ​Sky ‍Survey. ⁢La⁣ Galassia del Ragno non⁤ è registrata in tutti gli stessi cataloghi – ognuno è necessariamente limitato ⁤in ambito – ‌ma è inclusa nel catalogo LEDA ⁣come LEDA 2826829.

È evidentemente​ più semplice non​ confondere i nomi noiosi ma distinti LEDA 31923 e LEDA 2826829, rispetto ai divertenti ma ‌facilmente confondibili Ragno e Ragnatela!