Verso un weekend più stabile

L’Italia sta attraversando un periodo di instabilità atmosferica a causa di una perturbazione proveniente dall’Atlantico che sta influenzando ​le condizioni meteorologiche delle⁤ regioni centro-meridionali. Questa situazione ⁤di instabilità⁣ è prevista persistere ​in parte sino a venerdì, ‍con la possibilità‌ di​ fenomeni residui​ che⁣ potrebbero protrarsi nelle zone⁤ più ⁣meridionali del ​Paese.

Miglioramento temporaneo delle condizioni meteo

Nonostante l’instabilità attuale, le previsioni per il prossimo fine settimana sono incoraggianti. A partire⁣ da sabato 13 gennaio, si prevede un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche grazie al​ ritorno ​dell’alta pressione, che garantirà stabilità atmosferica e cieli prevalentemente soleggiati. Anche⁤ la giornata⁣ di ⁢domenica 14 gennaio sembra promettere​ condizioni relativamente stabili, sebbene sia previsto un calo della pressione atmosferica ‍con il ritorno di nubi e qualche pioggia ‌sparsa sulle regioni occidentali.

Dettaglio ⁤delle previsioni per sabato 13 gennaio e domenica 14 gennaio

Sabato 13 gennaio si‌ prevede una giornata stabile su ‌tutto il territorio⁣ italiano, ‍con cieli sereni o poco nuvolosi, ad ⁤eccezione di qualche nebbia e⁤ nubi basse in Pianura Padana e​ addensamenti‌ nuvolosi‍ al Sud, in particolare tra‌ Puglia e Basilicata. I venti saranno sostenuti dai quadranti ‌settentrionali‌ su ⁢medio-basso Adriatico e settori ionici, contribuendo a un clima piuttosto freddo, accentuato appunto dai venti settentrionali ​al centro-sud. Le temperature subiranno una lieve diminuzione nei ⁢valori minimi, con massime⁢ senza particolari variazioni,⁣ poco sopra lo zero al Centro-Nord e al massimo sui 10-12 gradi al Centro-Sud.

Domenica 14 ‍gennaio si prevede una pressione atmosferica in relativo calo, con nubi in⁢ arrivo su centro-nord e regioni tirreniche. Nel pomeriggio e in serata potrebbero verificarsi delle ⁤piogge, deboli o al più moderate, su regioni come la Toscana,⁣ l’Umbria,‍ il Lazio ‍e la Campania. Maggiori⁢ spazi soleggiati⁢ sono previsti sulle regioni del ‌versante adriatico e all’estremo Sud. Le temperature saranno stazionarie o in lieve⁣ aumento nei valori massimi.

Tuttavia, è importante tenere d’occhio le previsioni aggiornate, in quanto le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente.