Le destinazioni più sicure per viaggiare nel 2024

Quando si tratta di scegliere una destinazione di viaggio, la sicurezza è spesso una delle principali preoccupazioni dei viaggiatori. Nel mondo di oggi, con le minacce di terrorismo, malattie e discriminazione, trovare un luogo sicuro per esplorare può essere una sfida. Tuttavia, secondo l’ultimo rapporto di Berkshire Hathaway Travel Protection, ci sono alcuni paesi che si distinguono come i luoghi più sicuri per viaggiare nel 2024.

Il Canada conquista la vetta

Il Canada ha ottenuto il primo posto nella classifica dei “Posti più sicuri” grazie al suo clima freddo e alla bassa densità di popolazione. Questo rappresenta un notevole balzo in avanti rispetto al rapporto del 2023, quando si classificava al sesto posto nella stessa lista. Il paese ha anche ottenuto la prima posizione per la sicurezza nei trasporti, nelle misure sanitarie, nella mancanza di reati criminali violenti e nella protezione delle donne e delle comunità LGBTQIA+ e BIPOC.

Metodologia del rapporto

La classifica annuale si basa su dati provenienti dall’Indice di Pace Globale, dalle valutazioni di sicurezza dei viaggi del Dipartimento di Stato e dai punteggi globali di GeoSure per identificare le destinazioni sicure. Questo segna il nono anno consecutivo in cui l’azienda compila tali dati per determinare i luoghi più sicuri per i viaggiatori. Definendo una destinazione sicura, il rapporto ha citato: “Un luogo sicuro era originariamente un luogo in gran parte libero da attività terroristiche. Poi è diventato un luogo sicuro dalle epidemie di malattie. Ora è un luogo dove tutti i tipi di persone possono muoversi liberamente senza discriminazione o molestie”.

Le 15 nazioni più sicure: la lista completa

Canada, Svizzera, Norvegia, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Portogallo, Danimarca, Islanda, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Francia, Spagna e Brasile. Sebbene questi paesi siano considerati complessivamente sicuri per le persone da visitare, l’azienda ha notato che il rapporto non significa che ogni parte del paese sia sicura né tiene conto della possibilità di disastri naturali. E come sempre, non abbassare la guardia quando si tratta di furti minori ai danni dei turisti, ha sottolineato il rapporto.

Il rapporto di Berkshire Hathaway Travel Protection fornisce una guida preziosa per i viaggiatori che cercano destinazioni sicure per le loro avventure nel 2024. Con una varietà di paesi che offrono sicurezza e protezione per tutti i tipi di viaggiatori, c’è qualcosa per tutti in questa lista. Che si tratti di esplorare le vaste distese del Canada o di immergersi nella cultura e nella storia dell’Europa, i viaggiatori possono sentirsi sicuri sapendo che queste destinazioni sono state riconosciute per la loro sicurezza e ospitalità.