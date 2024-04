Il viaggio multi-generazionale

Il viaggio multi-generazionale è una tendenza in forte crescita nel mondo del turismo. Con le famiglie sempre più sparse in diverse parti del mondo, questa tipologia di viaggio offre l’opportunità alle famiglie intergenerazionali di creare ricordi indimenticabili insieme e celebrare il loro legame. Al di là dell’organizzazione di un viaggio che possa adattarsi a tutti, dai neonati agli adolescenti, dai genitori ai nonni e persino agli animali domestici (scherziamo, questo sarebbe un viaggio multi-specie!), cosa significa esattamente viaggiare in modo multi-generazionale e come influenzerà il tuo prossimo viaggio?

Ma perché lo facciamo? Perché le famiglie possano trascorrere del tempo di qualità insieme senza interruzioni? Per rafforzare i legami familiari e creare ricordi duraturi tra le diverse generazioni in un ambiente rilassante e divertente lontano da casa.

È una questione di famiglia

Con la tendenza al viaggio multi-generazionale in continua crescita, l’industria del turismo deve continuare a innovare e adattarsi per soddisfare le esigenze e le aspettative in evoluzione delle famiglie. Facendo ciò, possono offrire un’esperienza di vacanza eccezionale che le famiglie custodiranno per anni.

Destinazioni adatte alle famiglie

Le destinazioni più gettonate per i viaggi in famiglia tra gli abitanti del Regno Unito sembrano essere Italia, Messico, Sudafrica, Costa Rica e Turks & Caicos. La Spagna è stata la destinazione straniera più popolare, rappresentando il 43% di tutti i viaggi europei. Il Sud Ovest dell’Inghilterra è stato sede di quasi un terzo di tutte le visite nel Regno Unito.

Ovviamente, quando si considerano gruppi di 2-3 generazioni in un unico viaggio, si ha a che fare con persone di età, abilità e interessi diversi. Di conseguenza, questi viaggiatori sceglieranno destinazioni che percepiscono come in grado di offrire “un po’ di tutto per tutti” da godere mentre sono all’estero.

Un trend in crescita

Questa è una tendenza in tutto il settore poiché la generazione dei baby boomer va in pensione e vive più a lungo e rimane più attiva rispetto alle generazioni precedenti. Questi viaggi finiscono per essere piuttosto lussuosi: ci sono più persone, quindi la famiglia può soggiornare in ville o suite esclusive e private a un prezzo ragionevole per persona.

Come appare il viaggio multi-generazionale perfetto?

Molti hotel in tutto il mondo stanno trovando modi creativi per attirare e coinvolgere gruppi multigenerazionali. Questo può includere pacchetti specializzati e incentivi con vantaggi ed esperienze pensati per i diversi gruppi all’interno della famiglia, servizi unici e stili di alloggio flessibili.

Qualcosa da fare per tutti

Coloro che offrono idee di viaggio per sostenere questa tendenza stanno fornendo opzioni come safari, tour della città, vacanze al mare e crociere come il modo ideale per le famiglie intergenerazionali di riunirsi e celebrare il loro legame.

Poiché viaggerai con più generazioni, vorrai trovare qualcosa che si adatti al livello di forma fisica e di attività di tutti. Non tutti viaggiano in questo modo per gli stessi motivi. Alcuni viaggiano per esplorare le radici familiari o le connessioni familiari lontane, altri perché è un’esperienza molto più piacevole di quanto Skype possa mai offrire. E il viaggio in famiglia non è sempre definito come due o tre generazioni di una famiglia nucleare.