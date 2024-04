Una nuova soluzione per combattere il riscaldamento globale

Il mondo sta affrontando una crisi climatica sempre più grave, con temperature record che mettono a rischio l’equilibrio del nostro pianeta. In questo contesto, un gruppo di scienziati ha sviluppato un nuovo rivestimento per vetri altamente riflettente che potrebbe contribuire a raffreddare la Terra, che si sta rapidamente surriscaldando.

Il rivestimento riflettente

Il rivestimento, una miscela simile a una pittura di vetro economico e particelle di ossido di alluminio, potrebbe riflettere una grande quantità di luce solare dalle superfici su cui viene applicato, come i tetti degli edifici e le strade. Test di laboratorio hanno dimostrato che è in grado di riflettere fino al 99 percento della radiazione solare nello spazio. Se i risultati saranno confermati, questo “vetro raffreddante” potrebbe rappresentare un modo promettente per abbassare le temperature sulla Terra, affermano i ricercatori che hanno sviluppato il nuovo vetro.

“Questo ‘vetro raffreddante’ è più di un nuovo materiale – è una parte fondamentale della soluzione al cambiamento climatico”, ha dichiarato Xinpeng Zhao, scienziato ricercatore presso l’Università del Maryland e leader del nuovo studio. “Questo potrebbe cambiare il modo in cui viviamo e aiutarci a prendersi meglio cura della nostra casa e del nostro pianeta”.

Un processo di raffreddamento accelerato

Mentre la maggior parte delle superfici rilascia calore naturalmente – anche la Terra si raffredda emettendo calore nello spazio, soprattutto nelle notti limpide – il rivestimento appena sviluppato accelera quel processo riflettendo la luce solare all’interno della cosiddetta finestra di trasparenza atmosferica. Questa finestra è una gamma dello spettro elettromagnetico che può passare attraverso l’atmosfera terrestre e sfuggire nello spazio senza aumentare la sua temperatura, utilizzando efficacemente lo spazio come un dissipatore di calore.

Il clima più fresco creato dall’effetto di raffreddamento del vetro e/o da altre misure di lotta al cambiamento climatico potrebbe poi indurre le persone a ridurre l’uso dei condizionatori d’aria, ha detto Zhao a Space.com.

Un materiale innovativo e resistente

Una vernice ceramica duratura

La nuova vernice a base ceramica, disponibile in quattro colori, è innovativa in quanto è resistente per almeno 30 anni, grazie alla sua capacità di resistere a temperature fino a 1.000 gradi Celsius, nonché all’esposizione all’acqua e persino alle fiamme, secondo il nuovo studio.

“In questo senso, penso che questa sia certamente una strategia interessante e potenzialmente efficace”, ha detto Aaswath Raman, professore di scienze dei materiali presso l’Università della California, Los Angeles, che non è stato coinvolto nel nuovo studio, a Space.com.

Una competizione con altre soluzioni esistenti

Infine, il nuovo rivestimento dovrà “competere con una serie di approcci esistenti che hanno anche mostrato potenziale per una lunga durata”.

La nuova ricerca è descritta in un articolo pubblicato sulla rivista Science.

Il riscaldamento globale è una sfida che richiede soluzioni innovative e il “vetro raffreddante” potrebbe essere una di queste. Con la sua capacità di riflettere la radiazione solare e la sua durata, questo materiale rappresenta una speranza per il futuro del nostro pianeta. Gli scienziati continueranno a testare e perfezionare questa tecnologia, con la speranza che possa essere implementata su larga scala e contribuire a combattere il cambiamento climatico.