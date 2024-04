Il ⁣freddo artico sta ‌arrivando

Il Nord America si prepara ad⁢ affrontare la prima ondata di freddo artico significativa di questa stagione invernale. Le regioni centro-settentrionali saranno colpite da venti gelidi e temperature estremamente basse, con previsioni⁣ che si estendono per tutto il fine settimana. Le zone più a rischio sono le Montagne ⁣Rocciose settentrionali e le Pianure settentrionali, ma si prevede che il freddo record raggiunga anche il centro-sud degli Stati Uniti.

Arrivo dell’ondata di freddo

L’ondata di freddo artico si abbatterà sulle Montagne Rocciose settentrionali e sulle Pianure settentrionali tra giovedì sera e venerdì,⁣ 11⁣ e 12 gennaio 2024, per poi spostarsi verso sud e⁤ est durante il fine⁤ settimana, interessando gran parte delle ⁣Pianure e del⁤ Midwest. Si prevedono numerosi record di freddo giornalieri nel ‍centro-sud degli Stati Uniti tra domenica, ‌lunedì e martedì, 14 – 16 gennaio.

Effetti del freddo estremo

Al culmine dell’ondata di freddo artico, all’inizio della prossima ⁢settimana, ​si prevede che le temperature⁤ percepite scendano al di sotto ‌dei ​-18 °C in Texas e nell’interno ⁢del Sud-Est.⁤ Durante il fine settimana, nelle Pianure settentrionali e nelle Montagne Rocciose settentrionali, le temperature ⁣percepite potrebbero scendere sotto i -35 °C. Questo aumenterà il rischio di ​congelamento della pelle esposta e di ipotermia. È consigliato‍ avere un⁣ kit ⁣di sopravvivenza per il freddo in caso ⁤di necessità di viaggiare.

Neve e pioggia gelata in⁢ arrivo

L’aria artica abbasserà gradualmente i livelli ⁢di ‍neve in tempo per l’arrivo di un altro sistema ⁢di tempeste nell’Ovest venerdì. Questo potrebbe⁣ portare a nevicate e impatti considerevoli nelle valli dell’Oregon, dell’Idaho, del Nevada e dello ‌Utah, comprese le aree metropolitane di Portland, Boise e Salt Lake City. È probabile che ⁢si verifichi pioggia gelata sabato nell’Oregon occidentale.

Previsioni e avvertimenti

Il Servizio‍ Meteorologico Nazionale ​(NWS) ha annunciato che l’ondata ​di freddo artico si sta già ‍facendo sentire nel centro-nord degli Stati Uniti ​e si ⁢prevede che si estenderà verso sud e est, interessando le aree dalle Montagne Rocciose settentrionali e dalle Pianure durante il fine settimana.

Temperatura percepita e rischi per la salute

Il NWS avverte che le temperature percepite estremamente fredde ⁣potrebbero​ portare a un aumento ​dei rischi di congelamento e ipotermia. Si prevede che la temperatura percepita il 16 gennaio 2024 possa essere particolarmente⁣ bassa.

Tempeste e piogge ⁣abbondanti

Un‌ sistema⁣ di ‍bassa pressione significativo si sta sviluppando a seguito di un’onda di livello superiore ⁢che si muove verso il Sud-Ovest degli ⁤Stati Uniti. Questo sistema dovrebbe muoversi verso nord-est, portando piogge ⁤diffuse e temporali, in particolare su Oklahoma orientale/Texas e nella Valle ⁤del ​Mississippi Medio e Inferiore. ‌Il Centro di Previsione delle Tempeste ha delineato un rischio ⁤elevato di maltempo per ​queste aree, con potenziali allagamenti improvvisi.

Si prevedono piogge più‌ intense che si⁣ estenderanno verso nord fino al Medio Atlantico e al New England meridionale, con aree urbane a rischio⁢ di inondazioni a causa delle condizioni del terreno saturo e dei livelli elevati di⁣ fiumi e corsi d’acqua. Anche l’allagamento ⁢costiero è motivo di preoccupazione dal Medio Atlantico al​ New England.

Dopo le tempeste, ⁢un’ondata di aria artica scenderà nel cuore del paese. Le temperature nelle Pianure settentrionali dovrebbero scendere al di sotto ‌dei -17.8 °C, con previsioni di record⁣ di freddo al di sotto dei⁢ -28.9‌ °C e -34.4 °C per sabato mattina. Queste condizioni, insieme a venti forti, comporteranno temperature percepite estremamente fredde, potenzialmente fino⁣ a ⁤-37 a⁢ -46 °C in alcune parti delle Pianure settentrionali e fino a -26 a -34 °C nelle Pianure centrali.

L’aria artica influenzerà anche il Midwest e le Pianure meridionali entro domenica, con aria più fredda​ a monte sull’Ovest che porterà nevicate ‍abbondanti, in particolare nelle zone più elevate delle​ Cascate e del Wasatch.​ Le⁤ aree a bassa quota, comprese Portland,​ OR, e‍ Boise, ID, sono sotto allerta per tempeste invernali, con ‍previsioni di diverse pollici⁢ di neve.