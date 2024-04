Una⁤ rivoluzione nell’acciaio inossidabile per la produzione di idrogeno

Un team di ricercatori⁣ guidato dal Professor ​Mingxin Huang del Dipartimento di Ingegneria Meccanica‌ dell’Università di Hong Kong ha compiuto un passo ⁤avanti significativo nel ‍campo dell’acciaio inossidabile. Questa‌ innovazione si concentra sullo sviluppo ⁢di un acciaio inossidabile progettato per applicazioni legate all’idrogeno, noto come SS-H 2 .

Questo risultato fa parte del⁢ progetto ‘Super Steel’ del Professor Huang, che in‌ precedenza aveva raggiunto traguardi notevoli con la creazione di ‌acciaio inossidabile anti-COVID-19 nel 2021 ⁣e lo sviluppo di Super Steel ultra-resistente e ultra-tenace nel 2017 e 2020.

Il nuovo acciaio sviluppato dal team mostra ⁤un’elevata resistenza alla corrosione, rendendolo​ potenzialmente applicabile per la produzione ‍di idrogeno verde dall’acqua di mare, dove‍ una soluzione sostenibile è​ ancora in fase di sviluppo.

Le prestazioni del nuovo acciaio in un elettrolizzatore ad acqua salata sono paragonabili alla pratica industriale⁢ attuale che utilizza il Titanio come⁣ parti strutturali per‌ produrre idrogeno‍ da acqua di‌ mare desalinizzata o da acidi, mentre il costo del nuovo​ acciaio è molto più ⁤economico.

La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Materials Today. I risultati della ⁤ricerca sono attualmente in fase‍ di brevettazione in più paesi, e due⁣ di essi sono già stati autorizzati.

Rivoluzionare la resistenza alla corrosione

Da quando è stato scoperto un secolo fa, l’acciaio inossidabile è sempre stato un materiale importante ampiamente ⁢utilizzato in ambienti corrosivi. Il Cromo​ è un ‍elemento essenziale‌ per stabilire​ la resistenza alla corrosione dell’acciaio ​inossidabile. Un film passivo si genera attraverso l’ossidazione del ⁣Cromo (Cr) e protegge l’acciaio inossidabile negli⁤ ambienti naturali. Sfortunatamente, questo meccanismo di passivazione convenzionale basato sul Cr ha impedito ulteriori avanzamenti dell’acciaio inossidabile. A causa dell’ulteriore ⁢ossidazione del stabile‌ Cr 2 O 3 in solubile Cr(VI), la corrosione transpassiva si verifica inevitabilmente nell’acciaio inossidabile convenzionale a ~1000 mV (elettrodo calomelano ​saturo, SCE), che è al di sotto del potenziale richiesto per l’ossidazione dell’acqua a ‌~1600 mV.

Ad esempio, l’acciaio inossidabile ‌super 254SMO, che è un punto di riferimento tra le leghe anti-corrosione a base di Cr, ha una resistenza superiore alla corrosione da⁢ pitting in acqua di mare; tuttavia, la ⁣corrosione transpassiva limita la sua applicazione a potenziali più elevati.

Utilizzando una strategia di ⁣”doppia passivazione⁤ sequenziale”, il team di ricerca del Professor Huang ha sviluppato il ​nuovo SS-H 2 con una resistenza superiore alla⁣ corrosione. Oltre al singolo strato passivo a base di⁢ Cr 2 O 3 , si forma un secondo strato a base di Mn sullo strato precedente a ~720 mV. Il meccanismo⁢ di⁣ doppia passivazione sequenziale ​impedisce ⁤la corrosione⁤ dell’SS-H 2 in media clorurati fino a un potenziale ultra-elevato ⁣di 1700 mV. L’SS-H 2 rappresenta un’avanzamento fondamentale rispetto all’acciaio inossidabile convenzionale.

Scoperta ‍inaspettata e potenziali applicazioni

“Inizialmente‌ non ci credevamo perché l’opinione prevalente è che il Mn comprometta la resistenza alla corrosione dell’acciaio inossidabile. La passivazione a base di‍ Mn è una scoperta controintuitiva, che non può essere spiegata con le conoscenze attuali​ nella scienza della corrosione. Tuttavia, quando⁣ sono stati presentati numerosi⁢ risultati a livello atomico, siamo stati ⁢convinti. Oltre ad essere sorpresi, non ‌vediamo l’ora di sfruttare il meccanismo,” ha detto il Dr. Kaiping Yu, primo autore dell’articolo, ⁤il ​cui dottorato è supervisionato dal Professor Huang.

Dalla scoperta iniziale dell’acciaio inossidabile ‌innovativo al raggiungimento di ⁤una svolta nella comprensione scientifica, e infine alla preparazione per la pubblicazione‌ ufficiale​ e⁤ sperabilmente la sua⁢ applicazione industriale, il team ha dedicato quasi sei anni al lavoro.

“A differenza dell’attuale scienza della corrosione, che si concentra principalmente sulla resistenza a‍ potenziali naturali, noi ci specializziamo nello sviluppo di leghe⁢ resistenti ad alti potenziali. La nostra strategia ha‌ superato la limitazione fondamentale dell’acciaio inossidabile convenzionale e ha ⁣stabilito un paradigma per lo sviluppo di leghe applicabili ad ‌alti potenziali. Questa svolta è entusiasmante e apre nuove applicazioni,” ‍ha detto il Professor Huang.

Attualmente, per gli elettrolizzatori‌ ad acqua in acqua di mare desalinizzata o soluzioni acide, sono necessari componenti strutturali costosi⁣ rivestiti di Au o Pt ‍su Ti. Ad esempio, il ⁤costo totale di un ⁣sistema di elettrolisi PEM da 10 megawatt nella sua fase attuale è di circa 17,8 milioni di dollari di⁣ Hong Kong, con i componenti strutturali che contribuiscono fino‌ al ⁤53% della spesa complessiva. La svolta compiuta dal team del‍ Professor Huang rende possibile sostituire ⁣questi costosi componenti strutturali con acciaio⁣ più​ economico. Si stima che l’impiego dell’SS-H 2 ​possa ridurre il costo del materiale strutturale di circa 40 volte, dimostrando un grande potenziale di ⁢applicazioni industriali.