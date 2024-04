Le nuove frontiere della tecnologia nell’ospitalità

Il settore dell’ospitalità è in continua evoluzione, e la tecnologia gioca un ruolo fondamentale in questo processo. Dall’inizio della pianificazione di un viaggio fino al momento del check-out, la tecnologia è presente in ogni fase dell’esperienza del cliente, rendendo il viaggio più efficiente, personalizzato e memorabile. Ma non è solo la tecnologia visibile al cliente a fare la differenza: dietro le quinte, una vasta gamma di piattaforme di gestione delle relazioni con i clienti, applicazioni, software e altri strumenti digitali stanno potenziando gli albergatori per semplificare le operazioni, gestire il personale e rimanere competitivi nel mercato. E le prospettive per il 2024 indicano che la tecnologia nel settore dell’ospitalità continuerà a ridefinire il modo in cui i consumatori prenotano, viaggiano, mangiano e vivono il mondo.

Quali sono le ultime tendenze tecnologiche nel settore dell’ospitalità?

1. Automazione

L’automazione sta ottimizzando molti compiti legati al marketing, alla gestione e alle operazioni nel settore dell’ospitalità. Ad esempio, i marchi di ospitalità stanno utilizzando sempre più app mobili e chioschi per il check-in, come il Samsung Kiosk, per migliorare e personalizzare l’esperienza degli ospiti. I chioschi possono essere utilizzati anche per acquistare biglietti per spettacoli, film o altre attrazioni. Integrata con l’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati, l’automazione consente inoltre di offrire servizi ancora più personalizzati, dalla regolazione della temperatura della stanza alle raccomandazioni per la ristorazione. L’automazione aiuta anche a far fronte all’alto turnover del personale, coprendo compiti tradizionalmente svolti dagli esseri umani, come la gestione delle scorte, la programmazione delle pulizie e le attività di manutenzione, colmando le lacune causate dalla carenza di manodopera e risparmiando denaro, aumentando così la redditività.

2. Biometria

Le misurazioni biologiche, o “biometria”, utilizzano le caratteristiche fisiche e comportamentali uniche di una persona per migliorare la comodità, la sicurezza e la personalizzazione dell’esperienza del cliente. Negli hotel, ciò può includere il riconoscimento facciale e le scansioni delle impronte digitali per check-in e check-out senza contatto, che possono persino eliminare la necessità di banchi fisici nella hall e di chiavi magnetiche. La biometria può anche essere utilizzata per la verifica dell’età, ad esempio per acquistare alcolici al bar dell’hotel e accedere a servizi come la piscina e la palestra. A bordo delle navi da crociera, i passeggeri possono utilizzare la biometria per imbarcarsi senza problemi, evitando lunghe code al banco del check-in.

3. Piattaforme all-in-one

Il settore dell’ospitalità ha storicamente lottato con l’adozione della tecnologia e la ricerca di soluzioni unificate che rispondano alle sue molteplici esigenze uniche. Ciò ha portato le aziende e le strutture a lavorare con un insieme di piattaforme, applicazioni, tracker e inventari che riducono l’efficienza e la produttività. Samsung ha risposto con LYNK Cloud, un potente sistema di gestione di contenuti e dispositivi con capacità di controllo dei dispositivi e analisi dei dati. La soluzione consente agli albergatori di gestire le operazioni, anche da remoto, raccogliere e analizzare i dati degli ospiti e applicare tali dati per fornire contenuti promozionali più personalizzati, aumentando infine i ricavi.

4. Riduzione dell’hardware

Un’altra tendenza nel settore dell’ospitalità è la riduzione della quantità di hardware necessario. La riduzione riduce i costi e la complessità e semplifica il funzionamento delle TV e della segnaletica digitale per l’ospitalità. Le compagnie di crociera stanno facendo particolari sforzi in questo senso, poiché le navi hanno limiti di peso. Ecco perché gli operatori si sforzano continuamente di eliminare pezzi di hardware e attrezzature non necessari che non solo aggiungono peso, ma ingombrano gli spazi. La riduzione aiuta anche a raggiungere l’estetica moderna e pulita che molti marchi di ospitalità stanno cercando.

5. Sostenibilità

Di fronte alle crescenti preoccupazioni per il cambiamento climatico, in particolare tra i viaggiatori più giovani, i marchi di ospitalità continuano a lavorare per operazioni più sostenibili. In uno studio di Booking.com, l’80% dei rispondenti ha affermato che viaggiare in modo più sostenibile è importante per loro. Ciò significa che quasi ogni hotel, casinò e centro congressi sta cercando modi per ridurre la propria impronta ambientale e soddisfare la domanda dei consumatori di opzioni di viaggio più sostenibili. Gli ospiti e i clienti hanno già visto molti esempi di questi sforzi, tra cui l’eliminazione dei prodotti di plastica monouso, l’installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, il passaggio da materiali cartacei a materiali digitali e il riciclaggio di più acqua, tra gli altri. La sostenibilità riguarda anche il personale, formandolo in pratiche e operazioni ecocompatibili, il che aiuta le aziende di ospitalità a raggiungere più rapidamente gli obiettivi di performance chiave (KPI). Con più organizzazioni di controllo che denunciano il “greenwashing” – sforzi fraudolenti per apparire sostenibili – è importante che i marchi scelgano opzioni di sostenibilità che producano risultati reali, trasparenti e documentabili.

6. Lavoro a distanza

Il lavoro a distanza non sta scomparendo, e ciò include il settore dell’ospitalità. Tuttavia, i datori di lavoro stanno cercando modi per renderlo più collaborativo. Aggiornando gli spazi per riunioni con strumenti di collaborazione e prodotti interattivi, gli hotel possono abilitare meglio i loro membri del personale remoto e servire gli ospiti in viaggio d’affari che necessitano di strutture di lavoro di alta qualità in loco. Il rapido sviluppo di questa tecnologia solleva anche la domanda: perché far volare i dipendenti in tutto il mondo quando si può collaborare facilmente da un “centro di comando” centrale utilizzando la tecnologia all’avanguardia più recente?

Ospitalità proiettata verso il futuro

Il nuovo anno è pronto a portare notevoli progressi nel settore dell’ospitalità. Mentre l’automazione, la sostenibilità, la personalizzazione e gli strumenti di collaborazione spingono l’industria verso un futuro entusiasmante, abbracciare le ultime tendenze tecnologiche nel settore dell’ospitalità non solo eleverà la soddisfazione degli ospiti, ma consentirà anche ai marchi innovativi di ridefinire gli standard del settore e guidare la conversazione, piuttosto che seguirla.