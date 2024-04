Il fenomeno del turismo al femminile

Negli ultimi anni, si è assistito a un crescente interesse da parte delle donne, provenienti dalle città e spesso anche sposate, verso il viaggio in solitaria. Questa tendenza non è dettata solamente dal desiderio di scoprire nuovi luoghi o di prendersi una pausa dal lavoro, ma anche dalla percezione del viaggio come un’esperienza terapeutica, capace di migliorare il benessere a più livelli. Secondo alcune ricerche, il turismo legato al benessere ha registrato un incremento significativo dopo la pandemia, con un numero sempre maggiore di persone alla ricerca di modi per mantenersi in salute. Sebbene il turismo del benessere sia un concetto già noto da tempo, stanno emergendo diversi settori di nicchia. Ad esempio, alcune compagnie di viaggio stanno promuovendo trekking e escursioni come forme di “terapia dell’avventura”. L’ultima tendenza in questo ambito è il cosiddetto “turismo della menopausa”. Un numero crescente di aziende turistiche e resort offre ritiri specifici per assistere le donne nel gestire i cambiamenti legati alla menopausa.

Cosa aspettarsi

Questi ritiri benessere, pensati appositamente per supportare le donne in premenopausa e menopausa, offrono la possibilità di condividere la propria esperienza. Propongono una varietà di trattamenti e terapie per affrontare i sintomi, che vanno dalle vampate di calore e sudorazioni notturne alla depressione, allo stress e ai dolori articolari. L’obiettivo è quello di riequilibrare la mente, il corpo e il sistema nervoso attraverso un mix di trattamenti curativi e rigeneranti, come massaggi ayurvedici, yoga, tecniche di respirazione e altri ancora.

Inoltre, viene fornita consulenza nutrizionale, poiché l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella regolazione degli ormoni. Lo scopo di questi ritiri è aiutare le donne ad ascoltare le esigenze del proprio corpo e a guarire in modo coerente con queste necessità. Un vantaggio aggiuntivo è rappresentato dalle connessioni che si creano con altre donne che stanno vivendo la stessa situazione.