Terremoto ‌in Afghanistan

Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito ‍la regione ⁤dell’Hindu Kush in Afghanistan alle 09:20 UTC⁣ dell’11 Gennaio 2024.​ Secondo l’USGS, l’epicentro del sisma si è verificato ad una profondità di ⁢206.6 km. L’EMSC ha invece registrato una magnitudo di 6.0 ad una⁢ profondità di 201 km.

Il terremoto‌ ha avuto⁤ luogo a 45 ‍km a sud-sudovest di Jurm, una ⁤città con una popolazione ‌di 12.106 abitanti, a 66.7 km ad ⁤est di Farkhār, con 10.480 ⁣abitanti, e a 67.9 km a sud di Fayzabad, che conta 44.421 abitanti.

Si stima che circa 12.975.000 persone abbiano​ avvertito una scossa leggera. L’USGS ha emesso ‍un allarme di livello verde per le possibili vittime e danni economici causati dal terremoto, indicando una bassa probabilità di‍ danni e vittime.

La popolazione di questa regione vive in strutture vulnerabili alle scosse‌ sismiche, anche se esistono edifici ‌resistenti. I tipi di costruzioni ​più ⁢a ​rischio sono quelle in blocchi di adobe e in legno.

Terremoti recenti in quest’area hanno causato pericoli secondari come frane e liquefazione del terreno, che potrebbero aver contribuito ai danni.

Sismicità regionale

La‌ regione dell’Hindu Kush è nota per la sua attività sismica, a⁣ causa della collisione tra la⁣ placca indiana e quella ‌eurasiatica. Questo terremoto è solo l’ultimo di una serie di ⁢eventi sismici che hanno ⁣colpito l’area ‍negli ultimi anni.

Strutture vulnerabili

La maggior parte delle costruzioni nella regione colpita dal terremoto non sono progettate per resistere a forti scosse sismiche. Le case in adobe e in legno, ​comuni in queste aree, sono particolarmente a rischio di crollo durante un ⁢terremoto.

Pericoli secondari

Oltre al danno diretto causato dal terremoto,⁣ ci sono anche pericoli‌ secondari come frane e liquefazione del terreno. Questi fenomeni possono aggravare i danni e rendere più difficile ​le operazioni di soccorso e ricostruzione.

In conclusione, il terremoto che ha colpito l’Afghanistan è un promemoria della vulnerabilità di alcune regioni del mondo ‌ai disastri naturali.‍ È ​fondamentale continuare a monitorare l’attività​ sismica e‍ lavorare per ‍migliorare la resilienza delle strutture e delle comunità a⁤ rischio.