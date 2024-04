La magnificenza⁤ del Tempio di Karnak

Il Tempio di Karnak, situato nella città di Luxor,⁣ è⁣ uno dei siti archeologici più imponenti e affascinanti dell’Egitto. La sua grandezza e la sua storia millenaria lo rendono una tappa obbligata ​per ‌chiunque visiti il Paese dei Faraoni. Il complesso templare, dedicato alle‌ divinità Amon, Mut e Khonsu, ​si‌ estende su una⁣ superficie di oltre 2 chilometri quadrati, circondato⁢ da una cinta muraria spessa 8 metri. All’interno, il visitatore può ammirare una serie di costruzioni che si sono susseguite nel corso dei secoli, ognuna con la propria unicità e bellezza.

Storia⁢ e architettura del Tempio di Karnak

La costruzione del Tempio di ⁢Karnak iniziò nel XIX secolo a.C. e⁢ si protrasse per oltre 1.600 anni, durante i quali ogni Faraone apportò modifiche ‌e aggiunte al complesso originale. Tra i sovrani che hanno lasciato un’impronta significativa nel Tempio di Karnak ci sono Tuthmose I, Hatshepsut, Tuthmose III,‌ Ramses⁤ I, Seti I, Ramses II e Sheshonq. Ognuno di loro ha contribuito a rendere il Tempio⁢ di⁣ Karnak un capolavoro di architettura e ingegneria, con la costruzione di piloni, corti, santuari e la maestosa Grande⁢ Sala Ipostila.

Esplorare il Tempio di Karnak

Visitare il Tempio di Karnak è un’esperienza unica,⁢ che può essere arricchita dalla presenza di una guida esperta in egittologia. Tra le varie attività disponibili, si consiglia di prenotare una visita guidata dei Templi di Luxor e Karnak, assistere ‍allo‍ spettacolo ‌di luci e suoni al Tempio di Karnak o optare per un tour completo di Luxor ⁢che ‌includa anche la visita a Karnak.

Il Grande Tempio‌ di Amon

Il cuore del⁣ Tempio di Karnak è​ il ⁤Grande Tempio di Amon, accessibile attraverso il primo ‌pilone, fiancheggiato da una fila di sfingi ⁤criocefale. Questa parte del tempio è famosa per ​la sua imponenza⁤ e per i⁢ dettagli architettonici che ancora oggi lasciano i visitatori a bocca aperta.

La Grande Corte e il Tempietto di Seti II

Oltrepassato il primo pilone, si entra nella Grande Corte, circondata da colonne e dominata dai resti del chiosco di Taharqa. ⁢In questa area si trova anche il Tempietto di Seti II, composto da tre cappelle⁤ dedicate alle divinità Mut, Amon e Khonsu.

Il Tempio di Ramses III – La corte e le cappelle

Sul ‌lato​ sud del cortile principale del ‌Tempio di Karnak si trova ‌il piccolo Tempio di Ramses III, una ​struttura⁣ che merita una visita per la sua bellezza e per le⁢ iscrizioni che raffigurano il faraone mentre uccide i prigionieri nemici sotto lo sguardo di Amon-Ra. Oltre il pilone d’ingresso, si accede a una corte circondata⁢ da passaggi coperti, sostenuti da otto pilastri che raffigurano Osiride. Al termine del‍ cortile si trovano il vestibolo del tempio e la Sala Ipostila, che ospita tre cappelle dedicate alle ‍divinità Mut, Amon e Khonsu.

La Grande Sala Ipostila

Proseguendo con​ la visita, si raggiunge il secondo pilone, adornato con due statue in granito rosa di Ramses II che fanno da guardia​ alla Grande Sala Ipostila. Questa sala, iniziata da ​Seti I e terminata da Ramses​ II, è la parte più maestosa dell’intero complesso e ospita 134⁢ enormi colonne⁤ finemente decorate con geroglifici, alto e basso rilievi e capitelli papiroformi. Le colonne centrali, più alte rispetto alle ⁢altre,‍ rappresentavano il Nilo e per questo i capitelli sono a forma di papiro aperto, mentre ‌le altre colonne rappresentano il resto dell’Egitto, il deserto, e per questo i capitelli sono⁢ a forma di papiro chiuso.

Le decorazioni⁢ della parete settentrionale della sala, risalenti ‌a Seti I, sono finemente lavorate, mentre quelle nella parete meridionale, risalenti a Ramses II, ⁤sono più rozze.⁣ Raffigurano le vittorie di Seti I e Ramses II sui popoli della Palestina, della ⁤Siria e della ​Libia.

Obelisco di Thutmose I e Obelisco di‍ Hatshepsut

Alla fine della Grande Sala Ipostila si trova il terzo pilone, edificato da Amenhotep III smantellando numerose costruzioni più antiche. Uno stretto corridoio separa il terzo‍ pilone dal quarto pilone⁢ e al suo ⁤interno si trovavano due obelischi voluti da ⁣Thutmose ⁢I e Thutmose II per commemorare‌ il Giubileo reale.​ Oggi si‌ può vedere solo l’Obelisco di Thutmose I, un immenso blocco di granito alto circa ​22 ⁤metri, mentre l’altro ‌nel 330 fu portato a Costantinopoli ⁢dall’Imperatore ‌Costantino. Questi due obelischi contrassegnano l’antico ingresso al tempio.

Poco più avanti, tra il quarto e il quinto pilone, si trovavano altri due obelischi. Oggi è possibile vedere solo ciò che resta dell’Obelisco di Hatshepsut, alto più di 29 metri, il più alto‍ obelisco dell’Egitto ed il secondo più alto del Mondo dopo l’Obelisco Lateranense di Roma. È ‍stato⁣ costruito con il granito rosso proveniente dalla cava di Assuan, dove fu disegnato e intagliato in un unico blocco, e il suo ⁣pyramidion (punta) era rivestito di elettro, per brillare facilmente ⁢al Sole. Nella parte superiore ​sono presenti rilievi raffiguranti Hatshepsut, Tuthmosis I e Tuthmosis‌ III che fanno ‌offerte ad Amon.

Corte del Medio Regno

Il quinto⁢ pilone rappresenta ciò che resta⁤ della facciata del Tempio di Thutmose I. A destra e a ⁢sinistra della porta ci sono piccoli cortili con colonne e statue di Osiride, tutto ⁣ciò che resta ⁢della grande corte⁣ costruita da Tuthmose I attorno al tempio del Medio Regno.

Il sesto pilone conduce invece alla prima ⁤Sala dei ⁤Registri, costruita da Tuthmose III. Ai lati della porta si trovano due pilastri raffiguranti il fiore di loto e il papiro, simboli rispettivamente dell’Alto e ⁢del‌ Basso Egitto. Accanto ai pilastri, Tutankhamon fece costruire due statue dedicate ad Amon e Amonet.

All’interno di questa parte del tempio si trova anche il Santuario, una piccola cappella in granito rosa che contiene ancora il basamento dove veniva appoggiato l’immagine della divinità.

In conclusione, il Tempio di Karnak ‍è un ⁣luogo di straordinaria bellezza e ricchezza storica, che merita di essere visitato con ‌attenzione e rispetto. Le sue imponenti strutture e la sua lunga storia lo rendono uno dei siti archeologici più importanti al mondo, capace di trasportare il visitatore indietro nel tempo, all’epoca dell’Antico ​Egitto.