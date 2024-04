Checché se ne dica, spesso e volentieri gennaio è capace di regalare emozioni meteo climatiche uniche… Mese invernale per antonomasia, alle nostre latitudini può assumere varie sfaccettature.

In questi ultimi giorni, ad esempio, si sta rivelando un mese pienamente invernale. L’aria polare marittima è piombata in Italia, evidentemente con un possente affondo depressionario, facendo peggiorare il tempo. Peggioramento che ha portato piogge, vento forte, freddo e nevicate.

Ma non è finita qui, le complicanze ci sono eccome. Il freddo sta aggirando l’Europa, rientrando da ovest e sostenendo l’approfondimento di un nuovo vortice ciclonico a ridosso della Sardegna. Vortice con maltempo, ovviamente, ma questi sono dettagli trattati nelle sedi editoriali opportune.

Il prosieguo mensile potrebbe riservare ancora sorprese. Potrebbe far contenti gli amanti del sole e delle belle giornate, portando l’Anticiclone. Ipotesi, quest’ultima, presa seriamente in considerazione da tutti i principali centri di calcolo internazionali, indi per cui ci aspettiamo certamente un po’ di sole e temperature gradevoli.

Gennaio mite? Potrebbe anche essere. Perché l’Anticiclone, si sa, quando ci si mette di questi tempi è capace di trasformare anche una stagione come l’Inverno nella piena Primavera.

Però attenzione, perché tra le varie sorprese dobbiamo giocoforza considerare anche il freddo. O meglio, dobbiamo considerare l’Artico, che al momento non si è ancora palesato a dovere. Diciamo che dobbiamo mettere in preventivo una vera sfuriata invernale, perché poi potrà essere anche un Inverno anonimo, ma almeno un’irruzione potente ce l’aspettiamo.

Poi ci sarà febbraio e con febbraio la situazione potrebbe cambiare ancora. Diciamo che quest’anno i presupposti per un bel po’ di dinamicità ci sono e al momento li stiamo rispettando. Quindi sì, occhio alle sorprese perché gennaio è gennaio.