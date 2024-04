La Croazia è una terra ricca di storia, cultura e paesaggi mozzafiato. Tra le sue città più affascinanti c’è Spalato, un luogo che offre ai visitatori l’opportunità di immergersi in un passato glorioso e di godere di viste panoramiche indimenticabili. In questo articolo, esploreremo due percorsi diversi che permettono di scoprire le bellezze di questa regione: uno storico e l’altro panoramico.

Il percorso storico: dalle cantine di Diocleziano alla fortezza di Klis

Il primo itinerario parte dalla Riva di Spalato, il lungomare della città, e conduce i visitatori alla scoperta di alcuni dei siti storici più significativi della zona. La prima tappa sono le cantine di Diocleziano, parte integrante del palazzo dell’imperatore romano che dà il nome alla struttura. Queste cantine offrono uno spaccato della vita quotidiana dell’epoca e sono un esempio straordinario di architettura antica.

Proseguendo il percorso, si arriva al mulino e alla cava di Antoničin, due luoghi che testimoniano l’importanza delle attività artigianali e industriali nella storia della città. Il mulino, in particolare, è un esempio di come le risorse naturali venissero sfruttate per produrre beni essenziali per la comunità.

La tappa finale di questo itinerario storico è la fortezza di Klis, un’imponente struttura militare che domina la città dall’alto. La fortezza è stata teatro di numerose battaglie nel corso dei secoli e rappresenta un simbolo della resistenza e della forza del popolo croato.

Il percorso panoramico: da Stara Sela a Omiš

Per chi è alla ricerca di paesaggi incantevoli, il secondo itinerario è quello che fa al caso suo. Il percorso parte dal villaggio di Stara Sela e si snoda attraverso le colline di Gornja Podstrana e Gornja Duća, fino a raggiungere la città di Omiš. Lungo il cammino, i visitatori possono godere di una vista panoramica sull’intera riviera di Spalato e sulle isole della Dalmazia centrale.

Questo circuito offre l’opportunità di ammirare la natura incontaminata della Croazia e di scoprire angoli nascosti di grande bellezza. Il percorso è ideale per chi ama fare escursioni a piedi o in bicicletta e desidera immergersi nel paesaggio mediterraneo.