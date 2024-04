La diversità delle foreste tropicali

Un recente studio condotto da scienziati dell’UCL e di altre istituzioni internazionali ha portato alla luce una scoperta sorprendente: solo il 2,2% delle specie di alberi rappresenta la metà degli alberi presenti nelle foreste tropicali di tutto il mondo. Questo modello uniforme, riscontrato in regioni diverse come l’Africa, l’Amazzonia e il Sud-est asiatico, suggerisce l’esistenza di un meccanismo fondamentale che modella questi ecosistemi.

La dominanza di poche specie

Gli scienziati hanno scoperto che un numero limitato di specie di alberi domina le foreste tropicali in tutto il mondo, sfidando le precedenti nozioni sulla diversità di questi ecosistemi.

Una collaborazione internazionale di 356 scienziati, guidata dai ricercatori dell’UCL, ha rilevato modelli quasi identici di diversità degli alberi nelle foreste tropicali di tutto il mondo.

Lo studio, che ha esaminato oltre un milione di alberi in 1.568 località e pubblicato oggi (10 gennaio) su Nature, ha rivelato che solo il 2,2% delle specie di alberi costituisce il 50% del numero totale di alberi nelle foreste tropicali dell’Africa, dell’Amazzonia e del Sud-est asiatico. Ogni continente è composto dalla stessa proporzione di poche specie comuni e molte specie rare.

Sebbene le foreste tropicali siano famose per la loro diversità, questa è la prima volta che gli scienziati hanno studiato gli alberi più comuni nelle foreste tropicali del mondo.

Gli scienziati stimano che solo 1.053 specie rappresentino la metà degli 800 miliardi di alberi delle foreste tropicali del pianeta. L’altra metà è composta da 46.000 specie di alberi. Il numero di specie rare è estremo, con le 39.500 specie più rare che rappresentano solo il 10% degli alberi.

Implicazioni per la comprensione delle foreste tropicali

Il dottor Declan Cooper (UCL Geography e UCL Centre for Biodiversity and Environment Research) ha affermato: “Le nostre scoperte hanno implicazioni profonde per la comprensione delle foreste tropicali. Se ci concentriamo sulla comprensione delle specie di alberi più comuni, possiamo probabilmente prevedere come l’intera foresta risponderà ai rapidi cambiamenti ambientali di oggi. Questo è particolarmente importante perché le foreste tropicali contengono una quantità enorme di carbonio immagazzinato e sono un importante serbatoio di carbonio a livello globale.”

Ha continuato: “Identificare la prevalenza delle specie più comuni offre agli scienziati un nuovo modo di guardare alle foreste tropicali. Monitorare queste specie comuni può fornire un nuovo modo per caratterizzare queste foreste e, in futuro, forse valutare più facilmente la salute di una foresta.”

Modelli simili nonostante le differenze

Gli ricercatori hanno riscontrato modelli sorprendentemente simili nella proporzione di specie di alberi che sono comuni, vicino al 2,2%, nonostante le foreste tropicali dell’Amazzonia, dell’Africa e del Sud-est asiatico abbiano ciascuna una storia unica e ambienti contemporanei diversi.

L’Amazzonia è costituita da una vasta regione di foresta collegata, mentre il Sud-est asiatico è una regione di isole per lo più disconnesse. Le persone sono arrivate in Amazzonia circa 20.000 anni fa, ma vivono nelle foreste africane e del Sud-est asiatico da più del doppio di quel tempo. In termini di ambiente contemporaneo, le foreste africane sperimentano un clima più secco e fresco rispetto alle altre due regioni di foreste tropicali.

Considerate queste notevoli differenze, i modelli quasi identici di diversità degli alberi suggeriscono che un meccanismo fondamentale possa governare l’assemblaggio delle comunità di alberi in tutte le foreste tropicali del mondo. Gli scienziati non sono ancora in grado di dire quale possa essere questo meccanismo e si concentreranno su lavori futuri per identificarlo.

Stime delle specie comuni e tecniche di campionamento

Le stime delle specie comuni derivano da analisi statistiche, che non forniscono i nomi degli alberi comuni. Per superare questo, gli scienziati hanno utilizzato una tecnica nota come campionamento per stimare quali siano i nomi più probabili delle specie comuni. La loro lista di 1.119 nomi di specie di alberi, la prima lista di specie comuni delle foreste tropicali del mondo, consentirà ai ricercatori di concentrare i loro sforzi sulla comprensione dell’ecologia di queste specie, che a sua volta può dare agli scienziati una scorciatoia per comprendere l’intera foresta.

Le specie di alberi tropicali più comuni

Di seguito è riportato un elenco delle specie di alberi tropicali più comuni.

Le specie più comuni nelle foreste tropicali africane includono il Gilbertiodendron dewevrei, noto anche con i nomi locali di Limbali, otabo, agbabu, ekpagoi-eze, e il Greenwayodendron suaveolens, conosciuto come Africa Teak, atorewa, ẹ́wáé, nchua, eleku, agudugbu. Altre specie comuni sono l’Anonidium mannii (Junglesop, imido, asumpa, ọ̀ghẹ́dẹ́gbó), il Petersianthus macrocarpus (Stinkwood tree; soap tree abalé, tun-tue, pèh, ésiv, kpa) e il Santiria trimera (adjouaba à racines aériennes, damzin, an-thanjka, kafe, poh, gólógóló).

Nell’Amazzonia, alcune delle specie più comuni sono l’Oenocarpus bacaba (Bacaba, Turu Palm), l’Eschweilera coriacea (matamatá) e l’Iriartea deltoidea (bombona). Altre specie includono il Pentaclethra macroloba (pracaxi) e l’Euterpe oleracea (açaí palm).

Nel Sud-est asiatico, le specie più comuni sono la Shorea multiflora (yellow meranti) e la Tristaniopsis merguensis (Hill Tristania), tra le altre.

Questo studio rivoluzionario fornisce una nuova prospettiva sulla diversità delle foreste tropicali e apre la strada a ulteriori ricerche per comprendere meglio i meccanismi che regolano questi ecosistemi vitali per il nostro pianeta.

La biodiversità delle foreste tropicali

Le foreste tropicali sono uno degli ecosistemi più ricchi e diversificati del nostro pianeta. Ospitano migliaia di specie di alberi, molte delle quali sono ancora sconosciute alla scienza. Tuttavia, uno studio recente ha dimostrato che concentrarsi sulle specie più comuni può fornire nuove prospettive per comprendere e proteggere questi preziosi habitat.

Un nuovo approccio allo studio delle foreste

Il professor Simon Lewis, autore principale dello studio, ha affermato che l’obiettivo era esaminare le foreste tropicali in un modo nuovo. Invece di concentrarsi sulle migliaia di specie poco conosciute, lo studio si è focalizzato su alcune centinaia di specie comuni presenti in ogni continente. Questo approccio non intende sminuire l’importanza delle specie rare, che necessitano di attenzioni speciali per la loro protezione, ma suggerisce che concentrarsi sulle specie più comuni può portare a importanti progressi nella conoscenza scientifica.

La raccolta dei dati

I ricercatori hanno raccolto dati da foreste tropicali intatte, non influenzate da taglio o incendi. In 1.568 località, hanno identificato e registrato ogni albero con un tronco di diametro superiore ai 10 centimetri, in una porzione di foresta di solito di un ettaro, che corrisponde a un quadrato di foresta di 100 metri per lato.

Il professor Lewis ha raccolto e catalogato questi dati per 20 anni. Lo sforzo è frutto di una collaborazione tra le più grandi reti di parcelle forestali dell’Amazzonia (Amazon Tree Diversity Network; RAINFOR), dell’Africa (African Tropical Rainforest Observatory Network, AfriTRON; Central African Plot Network) e del Sud-est asiatico (Slik Diversity Network; T-FORCES), unite per la prima volta per questa analisi pubblicata.

La diversità delle specie nelle foreste tropicali

La collaborazione tra centinaia di ricercatori, assistenti sul campo e comunità locali ha portato al campionamento di 1.003.805 alberi, che includevano 8.493 specie di alberi, distribuiti su 2.048 ettari, equivalenti a quasi 8 miglia quadrate di foresta. I team hanno inventariato 1.097 parcelle nell’Amazzonia per un totale di 1.434 ettari, 368 parcelle in Africa per un totale di 450 ettari e 103 parcelle nel Sud-est asiatico per un totale di 164 ettari.

Le specie comuni come chiave di lettura

Lo studio ha evidenziato modelli coerenti di specie comuni attraverso le comunità di alberi tropicali. Questo suggerisce che, nonostante la straordinaria diversità di specie, ci sono alcune specie che dominano le foreste tropicali e che possono essere utilizzate come indicatori per comprendere meglio la salute e la dinamica di questi ecosistemi.

La protezione delle foreste tropicali

La protezione delle foreste tropicali è fondamentale per la conservazione della biodiversità e per il benessere dell’umanità, dato il loro ruolo nella regolazione del clima e nella fornitura di servizi ecosistemici essenziali. Questo studio fornisce un nuovo strumento per gli scienziati e i conservazionisti che lavorano per proteggere queste foreste, mettendo in luce l’importanza delle specie comuni e la necessità di concentrarsi su di esse per ottenere rapidi e significativi progressi nella conoscenza e nella conservazione.

La ricerca sulle foreste tropicali

Le foreste tropicali sono un elemento cruciale per la salute del nostro pianeta. Oltre a fornire ossigeno e assorbire anidride carbonica, esse ospitano una biodiversità straordinaria e svolgono un ruolo fondamentale nel regolare il clima globale. Tuttavia, queste foreste sono minacciate da deforestazione, cambiamenti climatici e altre attività umane. Per questo motivo, è essenziale comprendere meglio la loro struttura, funzionamento e la risposta ai cambiamenti ambientali.

La struttura delle foreste tropicali

Le foreste tropicali sono caratterizzate da una grande varietà di specie vegetali e animali. La loro struttura è complessa, con alberi che possono raggiungere altezze superiori ai 50 metri e un sottobosco denso e variegato. Questa diversità è il risultato di milioni di anni di evoluzione e adattamento alle condizioni ambientali specifiche di queste regioni.

Il ruolo delle foreste tropicali nel clima globale

Le foreste tropicali svolgono un ruolo chiave nel regolare il clima globale. Attraverso il processo di fotosintesi, gli alberi assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno, contribuendo a ridurre l’effetto serra. Inoltre, la loro presenza influisce sul ciclo dell’acqua, favorendo la formazione di nuvole e precipitazioni, e aiuta a mantenere stabili le temperature locali e globali.

La ricerca scientifica e i suoi risultati

Un team internazionale di ricercatori ha condotto uno studio approfondito sulle foreste tropicali, pubblicato il 10 gennaio 2024 sulla rivista Nature. Lo studio, supportato dal Natural Environmental Research Council, ha coinvolto esperti di diverse discipline e ha utilizzato metodologie avanzate per analizzare la struttura e la funzionalità di queste foreste.

Metodologie e approcci utilizzati

La ricerca ha impiegato tecniche di telerilevamento, come la fotogrammetria e il LiDAR, per mappare la struttura tridimensionale delle foreste. Inoltre, sono stati raccolti dati sul campo riguardanti la composizione delle specie, la biomassa e altri parametri ecologici. Questo approccio multidisciplinare ha permesso di ottenere una visione dettagliata e completa delle foreste tropicali.

Principali scoperte e implicazioni

Lo studio ha rivelato che le foreste tropicali sono ancora più complesse e diversificate di quanto si pensasse in precedenza. I ricercatori hanno scoperto nuove specie e hanno osservato interazioni ecologiche inedite. Questi risultati sottolineano l’importanza di proteggere queste foreste e di continuare a studiarle per comprendere meglio il loro ruolo nel sistema climatico terrestre.

In conclusione, la ricerca sulle foreste tropicali è fondamentale per la conservazione dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici. Gli sforzi scientifici come quello descritto in questo articolo contribuiscono a incrementare la nostra conoscenza e a guidare le politiche di conservazione e gestione sostenibile di questi ecosistemi vitali.