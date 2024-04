La missione spaziale Axiom-2 e le ricerche scientifiche a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

Il 28 maggio 2023, la navicella spaziale SpaceX Dragon Freedom è attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per la seconda missione privata di astronauti, Axiom Mission-2. A bordo dell’ISS, l’equipaggio della Expedition 70 ha svolto una serie di esperimenti scientifici avanzati, tra cui trattamenti farmacologici, cure in realtà virtuale e analisi microbiche.

Studi per migliorare le cure respiratorie

L’ingegnere di volo della NASA, Loral O’Hara, ha lavorato nel modulo Harmony per servire campioni destinati a uno studio volto a migliorare i trattamenti per le condizioni respiratorie. La ricerca, denominata Gaucho Lung, mira a ottimizzare la somministrazione di farmaci nelle vie aeree umane e potrebbe beneficiare anche il settore sanitario e alimentare. L’astronauta della NASA, Jasmin Moghbeli, ha allestito l’attrezzatura sperimentale, simulando il rivestimento mucoso del polmone umano, per O’Hara nell’area di manutenzione di Harmony.

Analisi microbiche e sicurezza delle passeggiate spaziali

Moghbeli ha iniziato la sua giornata sequenziando campioni di DNA per lo studio BioMole, dimostrando l’hardware in grado di analizzare i microbi per proteggere la salute dell’equipaggio e i sistemi di supporto vitale della navicella spaziale. Successivamente, ha ispezionato le cinghie di sicurezza per le passeggiate spaziali, registrato un video educativo per gli studenti sulla Terra e installato hardware di decontaminazione all’interno del Life Science Glovebox.

Attività educative e preparazione per la prossima missione di astronauti privati

Esperimenti spaziali semplici e promozione delle attività STEM

Il comandante Andreas Mogensen dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) ha registrato video di sé mentre eseguiva semplici esperimenti spaziali per promuovere le attività STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) per gli studenti. Mogensen ha rimosso un congelatore dal Life Science Glovebox e pulito gli elmetti delle tute spaziali. Infine, l’astronauta dell’ESA ha guardato un filmato a 360 gradi indossando occhiali per la realtà virtuale come parte di un esperimento per aiutare gli astronauti a far fronte all’isolamento e alla reclusione nelle missioni spaziali a lungo termine.

Preparativi per la missione Axiom-3

L’ingegnere di volo Satoshi Furukawa della JAXA (Agenzia di Esplorazione Aerospaziale Giapponese) ha trascorso il giovedì lavorando su una varietà di attrezzature per la ricerca biologica e preparandosi per la prossima missione di astronauti privati. Ha spostato il Protein Crystal Research Facility situato nel modulo laboratorio Kibo in vista della manutenzione programmata. Successivamente, ha riposto l’hardware utilizzato per studiare la salute riproduttiva e la perdita ossea in microgravità. Infine, Furukawa ha installato attrezzature scientifiche negli scaffali EXPRESS in preparazione per le ricerche imminenti pianificate per la terza missione di astronauti privati di Axiom Space, prevista per il lancio la settimana successiva.

Quattro astronauti privati che rappresentano gli Stati Uniti, l’Italia, la Turchia e la Svezia sono programmati per il lancio verso la stazione a bordo della navicella spaziale SpaceX Dragon Freedom alle 23:11 (ora italiana) del 17 gennaio. Il quartetto della missione Axiom 3 (Ax-3), comandato da Michael Lopez-Alegria degli Stati Uniti e pilotato da Walter Villadei dell’Italia, attraccherà al porto anteriore del modulo Harmony alle 11:15 (ora italiana) del 19 gennaio. Il duo sarà affiancato dagli specialisti della missione Ax-3 Alper Gezeravci della Turchia e Marcus Wandt della Svezia per due settimane di attività di ricerca ed educative a bordo dell’avamposto orbitale.

Tornando alla stazione spaziale, il veterano cosmonauta Oleg Kononenko ha continuato le sue ispezioni settimanali all’interno del modulo di servizio Zvezda. Nel pomeriggio, ha controllato i sistemi di comunicazione di Zvezda e poi ha lavorato su componenti per l’isolamento acustico nel modulo scientifico Nauka.

L’ingegnere di volo di Roscosmos, Nikolai Chub, ha lavorato anche lui durante tutto il giovedì alla manutenzione e alle attività di stivaggio di Zvezda. L’ingegnere di volo Konstantin Borisov ha installato e gestito l’hardware per l’osservazione della Terra prima di sostituire l’attrezzatura di supporto vitale all’interno di Nauka alla fine della giornata.