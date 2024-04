Attività vulcanica recente e in corso

Nel periodo compreso tra il 3 e il 9 gennaio 2024, sono state segnalate nuove attività o riprese di attività per quattro vulcani, mentre per altri diciassette è stata confermata l’attività in corso. Questi eventi sismici hanno interessato diverse aree geografiche, dall’Islanda all’Indonesia, passando per l’America e l’Asia.

Nuova attività/riprese di attività

Grimsvotn, Islanda

Un breve sciame sismico è stato registrato presso il vulcano Grímsvötn, iniziando alle 16:00 del 4 gennaio. L’Ufficio Meteorologico Islandese (IMO) ha quindi aumentato il Codice Colore dell’Aviazione a Giallo, il secondo livello su una scala di quattro colori. Lo sciame consisteva in sette terremoti con magnitudo superiore a 1, considerati insoliti. Dall’inizio di dicembre, erano state rilevate evidenze di drenaggio dell’acqua dal lago; i terremoti potrebbero essere stati correlati a questo drenaggio, ma non è stato confermato. L’attività non è aumentata il 5 gennaio e solo un terremoto di magnitudo 0.6 è stato rilevato. Il Codice Colore dell’Aviazione è stato abbassato a Verde. Il rapporto ha sottolineato che l’attività sismica del vulcano era stata al di sopra dei livelli di fondo nei quattro mesi precedenti.

Riassunto geologico: Grímsvötn, il vulcano più frequentemente attivo in Islanda nella storia recente, si trova principalmente sotto l’enorme calotta glaciale di Vatnajökull. Il lago della caldera è coperto da uno strato di ghiaccio spesso 200 metri, e solo il bordo meridionale della caldera di 6 x 8 km è esposto. L’area geotermica nella caldera provoca frequenti jökulhlaups (inondazioni glaciali) quando lo scioglimento dell’acqua alza il livello abbastanza da sollevare la sua diga di ghiaccio. Lunghi sistemi di faglie NE-SW si estendono dal vulcano centrale. Il più prominente di questi è la nota faglia di Laki (Skaftar), che si estende verso sud-ovest e ha prodotto la più grande colata lavica storica conosciuta nel 1783. Le lave basaltiche di Laki, 15 km³, sono state eruttate in 7 mesi da un sistema di faglie lungo 27 km. I danni estesi alle colture e la perdita di bestiame hanno causato una grave carestia che ha portato alla perdita di un quinto della popolazione islandese.

Kanaga, Isole Andreanof (USA)

L’Osservatorio Vulcanologico dell’Alaska (AVO) ha riferito che l’inquietudine al Kanaga è continuata durante il periodo dal 3 al 9 gennaio; nessuna nuova attività eruttiva è stata evidente nelle immagini satellitari e della webcam. Piccoli terremoti quotidiani sono stati rilevati fino al 2 gennaio, quando un’interruzione di corrente legata a una tempesta ha messo offline i dati di monitoraggio locali. Immagini radar satellitari hanno mostrato che grandi fratture NW-SE che intersecano il cratere sommitale si sono probabilmente formate intorno al momento dell’evento esplosivo del 18 dicembre. Il Livello di Allerta del Vulcano è rimasto a Consiglio (il secondo livello su una scala di quattro livelli) e il Codice Colore dell’Aviazione è rimasto a Giallo (il secondo colore su una scala di quattro colori).

Riassunto geologico: Il vulcano stratovulcanico simmetrico di Kanaga è situato all’interno della caldera di Kanaton all’estremità settentrionale dell’Isola di Kanaga. Il bordo della caldera forma un crinale arcuato alto 760 metri a sud e est di Kanaga; un lago occupa parte del pavimento della caldera a sud-est. Il volume di tufi dacitici subaerei è minore di quello tipicamente associato al collasso della caldera, e i depositi di una massiccia valanga di detriti sottomarini associati al collasso dell’edificio si estendono per quasi 30 km a NNW. Diversi flussi lavici freschi di età storica o preistorica recente scendono dai fianchi di Kanaga, in alcuni casi fino al mare. Eruzioni storiche, la maggior parte delle quali scarsamente documentate, sono state registrate dal 1763. Kanaga è anche noto dal punto di vista petrologico per le inclusioni ultramafiche all’interno di un affioramento di basalto alcalino a sud-ovest del vulcano. L’attività fumarolica si verifica in un cratere sommitale circolare, largo 200 metri e profondo 60 metri, e produce pennacchi di vapore talvolta visibili nelle giornate limpide da Adak, a 50 km a est.

Lewotobi, Isola di Flores

Il Centro di Vulcanologia e Mitigazione dei Disastri Geologici (PVMBG) ha segnalato che l’eruzione del vulcano Laki-laki di Lewotobi da una fessura sul fianco superiore NNW e da un’apertura sul fianco superiore SSE era in corso durante il periodo dal 3 al 9 gennaio. Pennacchi bianchi si alzavano da 300 a 1.000 metri sopra la sommità e si disperdevano a sud-ovest e ovest durante il periodo dal 3 al 5 dicembre. Durante il resto della settimana, pennacchi di cenere bianco-grigia o grigio-marrone si alzavano da 1 a 1,5 km sopra la sommità e si disperdevano a nord-ovest, nord e nord-est. I pennacchi di cenere erano talvolta densi.

Le maschere sono state distribuite a Hokeng Jaya, Pululera, Klatanlo e Nawakote nel distretto di Wulanggitan e nel villaggio di Dulempari nel distretto di Bura dopo l’inizio dell’eruzione a fine dicembre e ai residenti è stato consigliato di indossarle quando si trovano all’esterno per minimizzare l’inalazione di cenere. Il 1° gennaio, fino a 1.185 residenti del villaggio di Boru e 328 residenti nell’area del villaggio di Konga si sono autoevacuati in diverse altre località, tra cui case di parenti e posti di evacuazione. La cenere è caduta in diverse aree nei distretti di Wulanggitan e Bura. L’Agenzia di Gestione dei Disastri del Distretto di East Flores (BPBD) si è mobilitata e ha fornito ai residenti beni essenziali, tra cui cucine mobili, cibo, tende e ha pulito la cenere dalle strade. Entro il 4 gennaio, un totale di 3.898 persone si erano evacuate. L’aeroporto Frans Xavier Seda nel distretto di Sikka è stato chiuso il 1° gennaio a causa di spessi depositi di cenere sulle piste; è rimasto chiuso fino al 9 gennaio.

L’attività si è intensificata durante la serata del 9 gennaio. Materiale incandescente è stato espulso dalla sommità e colate di lava dalla fessura del fianco NNW sono scese lungo il fianco nord-ovest. Alle 23:00 il Livello di Allerta è stato innalzato a 4 (su una scala da 1 a 4) e il pubblico è stato avvertito di stare a 4 km di distanza dai crateri Perempuan e Laki-laki e a un ulteriore 5 km dai fianchi NNW di Laki-laki.

Riassunto geologico: L’edificio di Lewotobi nell’isola orientale di Flores è composto dai due stratovulcani adiacenti Lewotobi Laki-laki e Lewotobi Perempuan (il “marito e la moglie”). Le loro sommità sono distanti meno di 2 km lungo una linea NW-SE. Il conico Laki-laki a nord-ovest è stato frequentemente attivo durante i secoli XIX e XX, mentre il più alto e ampio Perempuan ha avuto eruzioni osservate nel 1921 e nel 1935. Piccoli duomi di lava sono cresciuti durante il XX secolo in entrambi i crateri sommitali, che sono aperti a nord. Un cono prominente, Iliwokar, si trova sul fianco est di Perampuan.

Marapi, Sumatra Centrale

Il PVMBG ha riferito che l’attività eruttiva al Marapi (su Sumatra) era in corso al Cratere Verbeek durante il periodo dal 3 al 9 gennaio. Pennacchi bianchi si alzavano da 300 a 350 metri sopra la sommità e si disperdevano a sud e sud-ovest il 4 gennaio. Pennacchi di cenere bianco-grigia si alzavano da 150 a 600 metri sopra la sommità e si disperdevano a sud, sud-ovest, nord e nord-est durante il periodo dal 5 all’8 gennaio.

Il PVMBG ha rivalutato i dati strumentali e le osservazioni visive al Marapi e ha concluso che l’attività continuava a livelli elevati; alle 18:00 del 9 gennaio hanno innalzato il Livello di Allerta a 3 (su una scala da 1 a 4) e hanno avvertito il pubblico di stare a 4,5 km di distanza dal Cratere Verbeek.

Attività vulcanica in corso

Il nostro pianeta è costantemente soggetto a fenomeni geologici che possono avere un impatto significativo sull’ambiente e sulla vita umana. Uno di questi fenomeni è l’attività vulcanica, che può manifestarsi in diverse forme e intensità. In questo articolo, esploreremo alcuni dei vulcani più attivi al mondo, analizzando le loro caratteristiche geologiche e le recenti eruzioni.

Gunung Marapi, Sumatra (Indonesia)

Coordinate: 0.38°S, 100.474°E | Altitudine del cratere: 2891 m

Attività recente

Il Gunung Marapi, situato sull’isola di Sumatra in Indonesia, è noto per essere uno dei vulcani più attivi della regione. Recentemente, gli esperti hanno osservato un aumento della sismicità e del numero di terremoti vulcanici a bassa frequenza e profondità, segno che il magma continua ad accumularsi nel sottosuolo. Dopo l’eruzione del 3 dicembre, è stata notata incandescenza nel cratere e la fuoriuscita di materiale incandescente, indicando un cambiamento nello stile eruttivo da freatico a magmatico. Le emissioni di anidride solforosa, misurate tramite satellite, hanno raggiunto livelli elevati.

Riassunto geologico

Il Gunung Marapi, da non confondere con il più noto Merapi sull’isola di Giava, è il vulcano più attivo di Sumatra. Questo imponente stratovulcano complesso si eleva di 2000 m al di sopra della Pianura di Bukittinggi, nelle Alture di Padang. La vasta sommità contiene diversi crateri sommitali parzialmente sovrapposti, costruiti all’interno della piccola caldera di Bancah, larga 1,4 km. I crateri sommitali si trovano lungo una linea ENE-WSW, con il vulcanismo che si sposta verso ovest. Sono stati registrati più di 50 eruzioni, tipicamente di piccola o media intensità esplosiva, dalla fine del XVIII secolo; non sono stati segnalati flussi di lava al di fuori dei crateri sommitali in tempi storici.

Aira, Kyushu (Giappone)

Coordinate: 31.5772°N, 130.6589°E | Altitudine del cratere: 1117 m

Attività in corso

L’Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA) ha segnalato attività in corso nel Cratere Minamidake (Caldera di Aira, vulcano Sakurajima) durante il periodo dal 1° all’8 gennaio, con incandescenza osservata ogni notte nel cratere. Durante la settimana sono stati registrati piccoli eventi eruttivi occasionali. Il livello di allerta è rimasto a 3 (su una scala di 5 livelli), e alla popolazione è stato consigliato di mantenere una distanza di 2 km dai crateri.

Riassunto geologico

La caldera di Aira, nella metà settentrionale della Baia di Kagoshima, contiene il vulcano Sakurajima, uno dei più attivi del Giappone. L’eruzione del voluminoso flusso piroclastico di Ito ha accompagnato la formazione della caldera di 17 x 23 km circa 22.000 anni fa. La più piccola caldera di Wakamiko si è formata durante l’Olocene nella parte nord-orientale della caldera, insieme a diversi coni post-caldera. La costruzione del Sakurajima è iniziata circa 13.000 anni fa sul bordo meridionale e ha creato un’isola che è stata unita alla Penisola di Osumi durante la grande eruzione esplosiva ed effusiva del 1914. L’attività nel cono sommitale di Kitadake è terminata circa 4.850 anni fa, dopodiché le eruzioni si sono verificate a Minamidake. Eruzioni frequenti dall’VIII secolo hanno depositato cenere sulla città di Kagoshima, situata al di là della Baia di Kagoshima a soli 8 km dalla sommità. L’eruzione più grande registrata si è verificata tra il 1471 e il 1476.

Dukono, Halmahera (Indonesia)

Coordinate: 1.6992°N, 127.8783°E | Altitudine del cratere: 1273 m

Attività in corso

Il Centro di Vulcanologia e Mitigazione dei Pericoli Geologici (PVMBG) ha riferito che l’eruzione del Dukono è stata in corso durante il periodo dal 3 al 9 gennaio. Colonne di cenere grigia e bianca si sono elevate fino a 4 km al di sopra della sommità e si sono spostate verso sud-ovest il 3 gennaio. Colonne di cenere bianca e grigia si sono elevate da 100 a 1900 m al di sopra della sommità e si sono spostate verso ovest e sud-ovest tra il 4 e l’8 gennaio. Il livello di allerta è rimasto a 2 (su una scala da 1 a 4), e alla popolazione è stato consigliato di rimanere al di fuori della zona di esclusione di 2 km.

Riassunto geologico

Le segnalazioni da questo vulcano remoto nell’estremo nord di Halmahera sono rare, ma il Dukono è stato uno dei vulcani più attivi dell’Indonesia. Eruzioni esplosive più o meno continue, a volte accompagnate da colate laviche, si sono verificate dal 1933. Durante una grande eruzione nel 1550 d.C., una colata lavica ha riempito lo stretto tra Halmahera e il cono di Gunung Mamuya a nord. Questo vulcano complesso presenta un profilo basso e ampio con molteplici cime sommitali e crateri sovrapposti. Malupang Wariang, 1 km a sud-ovest del complesso del cratere sommitale, contiene un cratere di 700 x 570 m che è stato attivo anche in tempi storici.

Ebeko, Isola di Paramushir (Russia)

Coordinate: 50.686°N, 156.014°E | Altitudine del cratere: 1103 m

Attività in corso

Il KVERT ha segnalato che un’attività esplosiva moderata è stata in corso all’Ebeko durante il periodo dal 28 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024. Secondo i vulcanologi di Severo-Kurilsk (Isola di Paramushir, a circa 7 km a est), le esplosioni tra il 30 e il 31 dicembre hanno generato colonne di cenere che si sono elevate fino a 3,5 km (11.500 piedi) s.l.m. e si sono spostate verso sud-est. Il Codice Colore dell’Aviazione è rimasto arancione (il terzo livello su una scala a quattro colori). Le date sono in UTC; gli eventi specifici sono indicati nell’ora locale dove notato.

Riassunto geologico

La sommità piatta del cono centrale del vulcano Ebeko, uno dei più attivi delle Isole Curili, occupa l’estremità settentrionale dell’Isola di Paramushir. Tre crateri sommitali situati lungo una linea SSW-NNE formano il vulcano Ebeko, all’estremità settentrionale di un complesso di cinque coni vulcanici. Colate laviche a blocchi si estendono verso ovest da Ebeko e a sud-est dal vicino cono di Nezametnyi. La parte orientale del cratere meridionale contiene forti solfatare e una grande sorgente bollente. Il cratere centrale è riempito da un lago profondo circa 20 m le cui rive sono fiancheggiate da solfatare fumanti; il cratere settentrionale si trova attraverso una stretta barriera bassa dal cratere centrale e contiene un piccolo lago freddo a forma di mezzaluna. L’attività storica, registrata dalla fine del XVIII secolo, è stata limitata a piccole e moderate eruzioni esplosive dai crateri sommitali. Intensa attività fumarolica si verifica nei crateri sommitali, sui fianchi esterni del cono e nei crateri di esplosione laterali.

Gamalama, Halmahera (Indonesia)

Coordinate: 0.81°N, 127.3322°E | Altitudine del cratere: 1714 m

Attività recente

Sebbene non sia stata segnalata alcuna attività eruttiva al Gamalama, in un comunicato stampa del 4 gennaio, il PVMBG ha notato che il numero di terremoti vulcanici profondi giornalieri è aumentato significativamente. La rete sismica ha registrato un totale di 45 terremoti vulcanici profondi tra le 00:00 e le 06:00 del 4 gennaio; in media, erano stati registrati 2-3 eventi al giorno da gennaio 2023. Colonne di vapore bianco diffuso si sono elevate solo fino a 120 m al di sopra della sommità nel mese precedente, mentre in genere possono elevarsi fino a 300 m. Il PVMBG ha notato che il pericolo più probabile sarebbe un evento freatico che potrebbe espellere materiale entro un raggio di 1,5 km, anche se la cenere potrebbe essere trasportata più lontano dal vento. Il livello di allerta è rimasto a 2 (su una scala da 1 a 4); ai visitatori e ai residenti è stato consigliato di non avvicinarsi al cratere entro un raggio di 1,5 km.

Riassunto geologico

Il Gamalama è uno stratovulcano quasi conico che comprende l’intera isola di Ternate al largo della costa occidentale di Halmahera ed è uno dei vulcani più attivi dell’Indonesia. L’isola è stata un importante centro regionale nel commercio di spezie portoghese e olandese per diversi secoli, il che ha contribuito alla vasta documentazione dell’attività. Tre coni, progressivamente più giovani verso nord, formano la sommità. Diversi maar e bocche eruttive definiscono una zona di rift, parallela all’arco insulare di Halmahera, che taglia il vulcano; il maar di Ngade a sud-ovest si è formato dopo circa 14.500-13.000 anni fa (Faral et al., 2022). Le eruzioni, registrate frequentemente dal XVI secolo, sono tipicamente originate dai crateri sommitali, sebbene eruzioni laterali siano avvenute nel 1763, 1770, 1775 e 1962-63.

Great Sitkin, Isole Andreanof (USA)

Coordinate: 52.076°N, 176.13°W | Altitudine del cratere: 1740 m

Attività in corso

L’Osservatorio Vulcanologico dell’Alaska (AVO) ha riferito che un’immagine radar del Great Sitkin ha mostrato la continua crescita di un flusso spesso nel cratere sommitale con espansione verso est; è probabile che l’effusione sia continuata durante il periodo dal 3 al 9 gennaio. Le crepe radiali intorno al condotto centrale si sono allargate e hanno spinto il materiale di 15 m verso nord. Le nuvole meteorologiche hanno spesso oscurato la vista del vulcano. La sismicità è stata bassa, sebbene all’inizio del periodo dal 2 al 4 gennaio le telecamere web e i dati sismici siano stati offline a causa di un’interruzione di corrente. Il Livello di Allerta del Vulcano è rimasto a Guardia (il terzo livello su una scala a quattro livelli) e il Codice Colore dell’Aviazione è rimasto arancione (il terzo colore su una scala a quattro colori).

Riassunto geologico

Il vulcano Great Sitkin forma gran parte del lato settentrionale dell’Isola di Great Sitkin. Un vulcano più giovane, sormontato da un piccolo cratere sommitale, si è formato in tempi più recenti. L’attività vulcanica ha creato un paesaggio caratterizzato da flussi di lava e coni di cenere, testimoniando la natura dinamica di questo vulcano. La sismicità e le osservazioni visive continuano a fornire informazioni preziose sullo stato del vulcano e sui potenziali rischi per le comunità circostanti.

Introduzione

La Terra è un pianeta in continuo cambiamento, e i vulcani sono una delle manifestazioni più evidenti di questa dinamicità. Essi non solo plasmano il paesaggio, ma influenzano anche il clima e la vita delle persone che abitano nelle loro vicinanze. In questo articolo, esploreremo le recenti attività di alcuni vulcani situati in diverse parti del mondo, analizzando i dati forniti dalle autorità geologiche locali e le implicazioni per le comunità circostanti.

Attività vulcanica recente

Iya, Isola di Flores

Il vulcano Iya, situato sull’isola di Flores in Indonesia, ha mostrato segni di attività nel mese di dicembre. Secondo il PVMBG, ente indonesiano per la vulcanologia, sono state osservate colonne di vapore bianco che si elevavano fino a 80 metri sopra la cima del vulcano. La sismicità è rimasta a livelli normali, con terremoti sia profondi che superficiali. Un totale di 55 terremoti vulcanici profondi sono stati registrati, con un notevole aumento negli ultimi due giorni del mese. Il livello di allerta è rimasto a 1 (su una scala da 1 a 4), ma è stato consigliato al pubblico di limitare le attività nelle vicinanze del cratere attivo.

Lewotolok, Isola di Lembata

Il vulcano Lewotolok, situato sull’isola di Lembata, ha continuato a eruttare nella prima settimana di gennaio. Sono state osservate colonne di cenere bianca e grigia che si elevavano tra i 300 e i 350 metri sopra la cima, spostandosi verso nord-ovest. Inoltre, sono state rilevate emissioni di vapore e gas che si innalzavano fino a 500 metri. Il livello di allerta è rimasto a 2 e la popolazione è stata avvisata di mantenere una distanza di almeno 2 km dal cratere sommitale.

Merapi, Java Centrale

Il Merapi, uno dei vulcani più attivi dell’Indonesia, ha continuato la sua attività eruttiva tra dicembre e gennaio. Il duomo di lava situato sul versante sud-ovest ha prodotto un totale di 83 valanghe di lava che hanno percorso i fianchi sud e sud-ovest del vulcano. Due flussi piroclastici hanno percorso il drenaggio di Bebeng, raggiungendo una distanza di 1,8 km. Il livello di allerta è rimasto a 3 e la popolazione è stata avvisata di mantenere una distanza di 3-7 km dalla cima, a seconda della posizione.

Nevado del Ruiz, Colombia

Il Nevado del Ruiz, un vulcano coperto da ghiacciai situato in Colombia, ha mostrato un’attività eruttiva moderata nella prima settimana di gennaio. L’attività sismica, indicativa di fratturazione della roccia, è aumentata sia in numero che in intensità. Gli eventi sismici sono stati localizzati in aree fino a 4 km dal cratere Arenas, a profondità comprese tra 1 e 7 km. Le emissioni di cenere e gas sono diminuite sia in dimensioni che in numero. Il livello di allerta è rimasto a Giallo, Livello III (il secondo livello su una scala di quattro), e la popolazione è stata avvisata di evitare le aree ristrette intorno al cratere Arenas.

Implicazioni per le comunità locali

Precauzioni e allerta

Le attività vulcaniche possono avere un impatto significativo sulle comunità locali, pertanto è fondamentale che le autorità geologiche monitorino costantemente i vulcani e forniscano aggiornamenti tempestivi sui livelli di allerta. Queste informazioni sono cruciali per la sicurezza delle persone, in quanto consentono di prendere le dovute precauzioni e, se necessario, di evacuare le aree a rischio.

Impatto ambientale e economico

Oltre ai rischi per la sicurezza, le eruzioni vulcaniche possono avere un impatto ambientale, come la distruzione dell’habitat naturale e l’inquinamento dell’aria. Possono anche influenzare l’economia locale, ad esempio interrompendo il turismo o danneggiando le colture agricole. Pertanto, è importante che le comunità locali siano preparate a gestire queste conseguenze.

In conclusione, i vulcani sono una parte vitale del nostro pianeta, ma possono anche rappresentare una minaccia per le persone e l’ambiente. Un monitoraggio attento e una comunicazione efficace tra le autorità geologiche e il pubblico sono essenziali per mitigare i rischi associati all’attività vulcanica.

Attività vulcanica in Sud America e Indonesia

Il gruppo di sette coni e crateri orientati da nord-ovest a sud-est, noto come Los Coconucos, si trova tra due edifici vulcanici più grandi. Le frequenti eruzioni esplosive avvenute nei secoli XIX e XX hanno modificato la morfologia del cratere sommitale. Le eruzioni più grandi si sono verificate nel 1849, 1869 e 1885.

Reventador, Ecuador

0.077°S, 77.656°W | Altitudine del cratere 3562 m

L’IG-EPN ha riferito che un’eruzione moderata al Reventador è stata in corso durante il periodo dal 2 al 9 gennaio. La sismicità è stata caratterizzata da 37-58 esplosioni giornaliere, terremoti a lungo periodo, tremore armonico e tremore associato alle emissioni. Diverse colonne di cenere e gas si sono elevate fino a 1,3 km sopra il bordo del cratere e si sono disperse verso sud, sud-ovest, ovest e nord-ovest, anche se le condizioni nuvolose hanno spesso impedito la visibilità. L’incandescenza del cratere è stata occasionalmente visibile durante le ore notturne e mattutine; materiale incandescente è stato espulso fino a 200-300 m sopra il cratere e valanghe di materiale incandescente sono scese lungo i fianchi fino a 600 m dalla sommità durante il periodo dal 6 al 9 gennaio. Una piccola colata di fango è stata registrata il 6 gennaio. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha mantenuto il livello di allerta arancione (il secondo livello più alto su una scala a quattro colori).

Riassunto geologico: Il vulcano El Reventador è il più attivo di una catena di vulcani ecuadoriani nella Cordillera Real, ben ad est dell’asse vulcanico principale. Il vulcano stratovulcanico, ricoperto di foreste e dominato dall’andesite, ha uno scarpata di valanga di 4 km di larghezza aperta verso est, formata dal collasso dell’edificio. Un giovane cono privo di vegetazione si erge dal fondo dell’anfiteatro fino a un’altezza paragonabile al bordo. È stato la fonte di numerose colate laviche e di eruzioni esplosive visibili da Quito, a circa 90 km a est-sud-est. Frequenti colate di fango in questa regione con forti piogge hanno lasciato ampi depositi sul pendio della scarpata. La più grande eruzione registrata ha avuto luogo nel 2002, producendo una colonna eruttiva alta 17 km, flussi piroclastici che hanno viaggiato fino a 8 km e colate laviche dai crateri sommitali e dai fianchi.

Sabancaya, Perù

15.787°S, 71.857°W | Altitudine del cratere 5960 m

L’Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha riferito che l’eruzione al Sabancaya è continuata a livelli moderati durante il periodo dal 3 al 7 gennaio con una media giornaliera di 61 esplosioni. Colonne di gas e cenere si sono elevate fino a 1,7 km sopra la sommità e si sono disperse per meno di 10 km a nord-ovest, ovest e sud-ovest. Anomalie termiche sopra il cupolino di lava nel cratere sommitale sono state identificate nei dati satellitari. È stata rilevata una lieve inflazione vicino al settore Hualca Hualca (4 km a nord). Il livello di allerta è rimasto arancione (il terzo livello su una scala a quattro colori) e il pubblico è stato avvertito di rimanere fuori da un raggio di 12 km.

Riassunto geologico: Il Sabancaya, situato nella sella a nord-est dell’Ampato e a sud-est dei vulcani Hualca Hualca, è il più giovane di questi centri vulcanici ed è l’unico ad essere eruttato in tempi storici. Il più antico dei tre, il Nevado Hualca Hualca, è probabilmente di età tardo-pliocenica o inizio pleistocenica. Il nome Sabancaya (che significa “lingua di fuoco” nella lingua Quechua) è apparso per la prima volta nei registri nel 1595 d.C., suggerendo un’attività precedente a quella data. L’attività olocenica è consistita in eruzioni pliniane seguite dall’emissione di voluminose colate laviche andesitiche e dacitiche, che formano un ampio grembiule intorno al vulcano su tutti i lati tranne il sud. I registri delle eruzioni storiche risalgono al 1750.

Sangay, Ecuador

2.005°S, 78.341°W | Altitudine del cratere 5286 m

L’IG-EPN ha riferito un alto livello di attività eruttiva al Sangay durante il periodo dal 1 al 9 gennaio, con stazioni sismiche che registravano 173-583 esplosioni giornaliere. Colonne di cenere e gas sono state visibili, sia nelle immagini delle webcam che nei dati satellitari, che si elevavano fino a 1,5 km sopra il bordo del cratere e si disperdevano a sud-ovest durante il periodo dal 1 al 5 gennaio. Le immagini delle webcam hanno mostrato incandescenza al cratere sommitale e materiale incandescente che scendeva lungo il fianco sud-est fino a 1,8 km dal cratere. A partire dalle 15:36 del 6 gennaio, una serie di esplosioni ed emissioni di cenere sono state visibili nelle immagini delle webcam con colonne di cenere e gas che si elevavano fino a 3 km sopra la sommità e si disperdevano a nord-ovest. L’attività è continuata nel tardo pomeriggio e si è intensificata; colonne di cenere si sono elevate fino a 8 km sopra la sommità e si sono disperse a ovest, nord-ovest e nord. È stata segnalata la caduta di cenere in diverse città sottovento, tra cui San Antonio, Pancún, Cebadas (35 km a ovest-nord-ovest), Gualiñag, Guargallá Chico, Guamote (40 km a ovest-nord-ovest), Pungalá (25 km a nord-ovest) e Chunchi (73 km a sud-ovest) nella provincia di Chimborazo, Chillanes (80 km a ovest) nella provincia di Bolívar, Montalvo (106 km a ovest-nord-ovest), Babahoyo (135 km a ovest-nord-ovest), Ventanas, Pueblo Viejo (141 km a nord-ovest), Vinces (165 km a ovest-nord-ovest) e Baba (152 km a ovest-nord-ovest) nella provincia di El Oro, e Palestina (185 km a ovest-nord-ovest) nella provincia di Guayas. Diversi flussi piroclastici sono scesi lungo il drenaggio sud-est durante il periodo dal 6 al 7 gennaio. Colonne di cenere e gas si sono elevate da 400 a 800 m sopra la sommità durante il periodo dal 7 all’8 gennaio. Durante la mattina dell’8 gennaio, un flusso piroclastico è sceso lungo il drenaggio sud-est e sono state segnalate lievi cadute di cenere nel cantone di Guamote-Chimborazo. Il tempo nuvoloso ha impedito la visibilità durante l’8 e il 9 gennaio, anche se l’incandescenza del cratere è stata osservata durante la notte. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha mantenuto il livello di allerta giallo (il secondo livello più alto su una scala a quattro colori).

Riassunto geologico: Il vulcano isolato Sangay, situato ad est della cresta andina, è il più meridionale dei vulcani dell’Ecuador ed è il più attivo. Il vulcano a pareti ripide, coperto di ghiacciai e dominato dall’andesite, è cresciuto all’interno delle caldere aperte di due edifici precedenti che sono stati distrutti dal collasso verso est, producendo grandi valanghe di detriti che hanno raggiunto le pianure amazzoniche. L’edificio moderno risale ad almeno 14.000 anni fa. Si erge sopra la giungla tropicale sul lato est; sugli altri lati, pianure piatte di cenere sono state erose da forti piogge in canyon con pareti ripide fino a 600 m di profondità. Il primo resoconto di un’eruzione risale al 1628. Eruzioni quasi continue sono state segnalate dal 1728 fino al 1916 e di nuovo dal 1934 fino ad oggi. L’attività quasi costante ha causato frequenti cambiamenti nella morfologia del complesso craterico sommitale.

Semeru, Java orientale

8.108°S, 112.922°E | Altitudine del cratere 3657 m

Il PVMBG ha riferito che l’attività eruttiva è continuata al Semeru durante il periodo dal 3 al 9 gennaio. Colonne giornaliere di cenere bianca e grigia, a volte dense, si sono elevate da 400 a 1.200 m sopra la sommità e si sono disperse a sud, sud-ovest e ovest. Il livello di allerta è rimasto a 3 (il terzo più alto su una scala da 1 a 4). Il pubblico è stato avvertito di rimanere almeno a 5 km di distanza dalla sommità in tutte le direzioni, a 13 km dalla sommità verso sud-est, a 500 m dalle rive del drenaggio di Kobokan fino a 17 km dalla sommità e di evitare altri drenaggi tra cui Bang, Kembar e Sat, a causa dei pericoli di colate di fango, valanghe e flussi piroclastici.

Riassunto geologico: Il Semeru, il vulcano più alto di Java e uno dei più attivi, si trova all’estremità meridionale di un massiccio vulcanico che si estende a nord fino alla caldera di Tengger. Il vulcano a pareti ripide, noto anche come Mahameru (Grande Montagna), si erge sopra le pianure costiere a sud. Il Gunung Semeru è stato costruito a sud delle caldere sovrapposte di Ajek-ajek e Jambangan. Una linea di maar riempiti di lago è stata costruita lungo una tendenza nord-sud che taglia la sommità, e coni di cenere e cupole di lava occupano i fianchi orientali e nord-orientali. La topografia sommitale è complicata dallo spostamento dei crateri da nord-ovest a sud-est. Le frequenti eruzioni del XIX e XX secolo sono state dominate da piccole e moderate esplosioni dal cratere sommitale, con occasionali colate laviche e più grandi eruzioni esplosive accompagnate da flussi piroclastici che hanno raggiunto i fianchi inferiori del vulcano.