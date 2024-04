Il freddo domina sull’Italia come è giusto aspettarsi dal meteo di Gennaio. Il grande gelo resta però relegato oltralpe e aldilà dell’Adriatico sull’Europa Centro-Orientale. Questa fase fredda non sembra in grado di durare ancora a lungo, in vista di un cambio di circolazione che determinerà un nuovo ribaltone.

Ci sarà lo spazio ancora per l’ulteriore afflusso di correnti fredde sino alla fine della settimana, richiamate dalla saccatura traslata sui Balcani. Ci attendono ancora giorni di freddo pungente, con gelate intense soprattutto la notte al Centro-Nord.

A seguire l’Italia sarà contesa tra ulteriori interferenze fredde, legate all’ampio vortice gelido presente sull’Europa Centro-Settentrionale, e correnti più miti occidentali che gradualmente prenderanno il sopravvento. Il flusso artico non sarà in grado di sfondare sul Mediterraneo e appare tutto confermato.

Solo qualche sbuffo d’aria fredda riuscirà ad entrare parzialmente dalla Porta della Bora verso il Nord Italia nei primi giorni della settimana. Il grosso del gelo resterà relegato al comparto danubiano e scivolerà sui Balcani. Nel contempo il flusso mite occidentale conquisterà le regioni centro-meridionali e le due Isole Maggiori.

Dal caldo al ritorno del freddo, che sbalzi termici

Questa corrente molto mite sarà legata ad una depressione che si approfondirà al largo del Portogallo per poi avanzare verso est e nord-est sull’Europa Centro-Occidentale. In tal modo l’aria gelida europea sarà in parte richiamata in Atlantico, mentre flussi più caldi subtropicali risaliranno verso il Mediterraneo e l’Italia.

Tra il 16 e il 18 Gennaio ci attendiamo una netta impennata termica che cancellerà di nuovo l’Inverno, con maggiori effetti al Centro-Sud. Al contrario, l’aria gelida si arroccherà sull’Europa Centro-Settentrionale, con il Nord Italia quasi a metà strada tra le due circolazioni.

L’Inverno tornerà quindi in letargo, ma sarà probabilmente solo una pausa in base alle ultime proiezioni dei centri meteo. Tra il 19 e il 20 Gennaio ci sarà un probabile cambio di circolazione, con un’ondulazione ciclonica che dovrebbe attraversare l’Italia.

Se questo scenario fosse confermato, parte dell’aria fredda rimasta sul Centro-Nord Europa potrebbe così dilagare verso l’Italia, portando un raffreddamento ed un ritorno dell’Inverno. Al momento questa è solo un’ipotesi, che comunque delinea il trend di previsione al momento molto incerto 20 Gennaio in poi.