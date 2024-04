Impatto devastante ⁤della tempesta sulla costa ​orientale degli Stati Uniti

Il 9 e 10 gennaio 2024, una violenta tempesta ha ⁣colpito la costa orientale degli Stati Uniti, causando inondazioni costiere, venti dannosi, quasi ⁢un milione di interruzioni di corrente elettrica che hanno interessato⁤ gli stati dal New England al medio Atlantico, e la tragica perdita di almeno cinque vite umane.

Le conseguenze della tempesta

Alle 15:20 ⁣UTC del 10 gennaio, la tempesta ha ​causato la morte di almeno cinque⁢ persone, con quasi 400.000 clienti ancora senza elettricità. Lo stato più ⁢colpito è attualmente ⁣New York con 140.000 clienti ⁤senza corrente, seguito da⁣ Pennsylvania con 95.000, New Jersey con 55.000, Michigan con 52.000 e North​ Carolina con 48.000.

Nonostante la fine delle piogge⁤ nel Nord-est, i livelli dei fiumi in aumento rappresentano ora una ‍grave minaccia di inondazioni, in particolare ​lungo il fiume Pawtuxet nel Rhode Island ‌e i fiumi Pompton e Passaic nel New Jersey.

Incidenti mortali e danni

Wisconsin e Michigan ⁤hanno segnalato incidenti automobilistici mortali a causa delle avverse condizioni meteorologiche, mentre a Cottonwood, Alabama, una donna⁤ di 81 anni è tragicamente deceduta‌ in un incidente legato a un tornado. Il maltempo ‍ha anche causato ‌vittime ‍a Claremont, North Carolina, ⁤e Jonesboro, Georgia.

Dal 9 gennaio, sono stati​ segnalati⁤ almeno 23⁢ tornado in Texas, Alabama, Georgia, Florida, South⁣ Carolina e North Carolina. Il Midwest ha sperimentato fino a 38 cm di neve, mentre il Nord-est ha visto venti che hanno raggiunto i 105 km/h.

Evacuazioni, ​interruzioni di viaggio e allerta meteo

Evacuazioni e interruzioni di viaggio

In Florida si sono verificati diversi ⁣feriti, e oltre 2.000 persone a Brooklyn, New​ York City, sono state​ evacuate da⁣ rifugi tenda. La‍ tempesta ha portato a significative⁢ interruzioni dei viaggi, ⁢con almeno 1.465 voli cancellati il 9 gennaio e 9.135 ritardati.

Allerta meteo e‌ dichiarazioni ⁤di emergenza

In Connecticut, la gestione delle​ emergenze nella contea di New London ha segnalato un potenziale cedimento della diga presso Fitchville⁤ Pond lungo il ⁣fiume Yantic, ​innescando⁣ avvisi di alluvioni lampo potenzialmente letali nelle aree a valle, inclusa Fitchville. Il fiume Delaware a Philadelphia ha⁤ rotto il suo record⁢ storico di piena, precedentemente stabilito durante la Superstorm Sandy.

I governatori del‍ New Jersey e del Maryland hanno dichiarato rispettivamente stati di emergenza e‍ di preparazione in previsione della tempesta. ​Alcuni ⁤distretti scolastici nelle aree interessate hanno persino anticipato la chiusura ‌delle classi.

Un altro sistema meteorologico⁤ che attraversa il paese, che ha già scaricato fino a 76 cm di neve nel Pacifico Nord-occidentale,⁢ è in rotta verso la costa orientale. Questo sistema dovrebbe‌ muoversi attraverso le Montagne Rocciose e⁣ la​ Sierra Nevada, lasciando diversi piedi di neve,⁤ prima di spostarsi verso est per⁤ produrre potenzialmente un’altra grave ondata di maltempo, inclusi tornado, dal Texas alle​ Caroline.

Nel frattempo, un potente‌ fronte artico si sposta verso sud dal Canada mercoledì e ciò segnerà l’arrivo delle temperature più fredde finora in questa stagione per le pianure settentrionali, con minime sottozero che diventeranno una realtà per il Montana e‍ le Dakote, e massime che rimarranno sotto lo zero⁤ fino a Oklahoma entro venerdì 12 gennaio.