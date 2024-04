La‌ presenza di micro e⁤ nanoplastiche nel nostro corpo

La nostra alimentazione ⁤è ⁣strettamente legata alla nostra ⁤salute​ e benessere, ma cosa succede quando ciò che ingeriamo è contaminato da particelle di plastica invisibili ​all’occhio‍ umano? Recenti studi ⁤hanno evidenziato una preoccupante ‌presenza di micro e nanoplastiche nel nostro organismo, sollevando interrogativi sulla loro ⁣origine e‍ sulle possibili conseguenze per la salute.

Una ricerca‌ condotta dalle Università‍ di Columbia⁢ e ‍Rutgers ha rivelato⁢ che un⁣ litro di ‍acqua in bottiglia può contenere fino a un quarto di ⁢milione di nanoplastiche,⁢ particelle ⁣così piccole da poter attraversare intestini​ e polmoni, arrivando persino nel sangue e⁤ nel liquido placentare. Questo studio, pubblicato lunedì sulle Proceedings of⁢ the National Academy of Sciences,⁤ si aggiunge a un crescente⁣ corpo di ricerche‍ scientifiche che documentano‍ l’onnipresenza delle micro e nanoplastiche nel mondo e, sempre più, ‍nei corpi umani.

La ricerca sulle nanoplastiche ​nell’acqua in bottiglia

Le‌ tecniche utilizzate nello studio sull’acqua‍ in bottiglia sono state particolarmente sensibili, permettendo di identificare le più piccole ⁤particelle di plastica e trovando da 10 a 100 volte più ‍frammenti di quanto precedentemente rilevato. “Prima questo era solo un’area oscura, inesplorata”, ‌ha‍ affermato ⁤Beizhan Yan, coautore dello studio e chimico ambientale ‍presso la Climate School ⁣di ‌Columbia. “Gli⁤ studi sulla tossicità stavano solo ipotizzando cosa ci​ fosse dentro. Questo apre una finestra su un mondo che prima non ci era⁣ esposto”.

La​ ricerca sulle microplastiche nelle proteine

Un altro studio, pubblicato⁣ sulla ‍rivista Environmental Pollution da‍ scienziati dell’Università di ⁣Toronto e dell’Ocean Conservancy, ha esaminato ⁤16 ‌diversi tipi di proteine comunemente ⁣consumate, tra cui frutti di mare, pollo, manzo ⁣e persino alternative vegetali come il tofu e​ gli hamburger vegetali, ‍scoprendo⁤ che quasi il 90% di questi alimenti conteneva microplastiche. Gli scienziati‍ hanno stimato che gli⁣ americani consumano fino a 3,8 milioni di particelle di⁣ microplastiche all’anno solo dalle proteine.

“Il nostro⁣ messaggio è che non puoi nasconderti”, ha ‍dichiarato George Leonard, coautore dello studio e capo scienziato dell’Ocean Conservancy. “Abbiamo bisogno di saperne di ‌più, chiaramente”, e sulle implicazioni per la ‍salute. “C’è zero possibilità che⁢ l’esposizione alla plastica sia ⁤buona per ‌te. La domanda è, qual è la grandezza del rischio e come minimizzarlo?”

Le ⁢implicazioni per la salute e l’ambiente

L’anno scorso,⁤ il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente ha contato 13.000 sostanze chimiche nella plastica, molte delle quali tossiche. Questi additivi​ chimici vengono utilizzati per conferire alla plastica proprietà specifiche, come flessibilità, trasparenza ed elasticità. Tuttavia, ⁤solo la ⁤metà⁣ di queste⁢ sostanze⁢ è stata⁤ esaminata ⁤per determinare se siano pericolose per le persone o per l’ambiente. Almeno 3.200 delle 7.000 ​sostanze esaminate sono state identificate come potenzialmente preoccupanti.

Alcune di ‍queste sostanze chimiche⁣ persistono e si‌ accumulano nell’ambiente, dove possono causare danni alla⁢ fauna⁣ selvatica o alle persone, ‌inclusi‌ i per- e polifluoroalchilici (PFAS),⁣ noti come “sostanze chimiche eterne”. Le sostanze chimiche tossiche aggiunte alla plastica e regolarmente rilevate nelle persone⁤ sono note per imitare gli ⁣ormoni e‍ aumentare il ⁢rischio di aborto spontaneo, obesità, ⁢malattie cardiovascolari e ‌tumori, secondo un rapporto pubblicato ​lo scorso‍ anno dalla Minderoo-Monoco Commission on Human Health.

Man mano che la plastica si decompone nell’ambiente, forma particelle sempre più piccole. Studi precedenti avevano trovato microplastiche nell’acqua in bottiglia,​ ma lo studio⁣ recente ha utilizzato tecniche più sensibili che ⁢possono identificare i ⁤pezzi​ di plastica​ più piccoli.

Le fonti di contaminazione e la necessità ‍di ulteriori ricerche

La ricerca sulle proteine si⁢ è ‌concentrata ‌su frammenti di plastica leggermente più grandi che‌ devono comunque‌ essere osservati⁣ al ‌microscopio. I prodotti alimentari analizzati, acquistati a Portland, Oregon, includevano⁢ gamberetti impanati, bastoncini‌ di merluzzo tritato, due tipi di gamberetti, filetti di merluzzo dell’Alaska senza pelle,‌ nugget di pollo,⁢ bistecche di controfiletto, costolette di lombo di maiale, petti di pollo, nugget vegetali, bastoncini di pesce vegetali, carne macinata vegetale e blocchi di ​tofu.

Le analisi,​ condotte⁢ presso ⁤un laboratorio ‌dell’Università ⁤di ⁢Toronto,⁣ non ⁣hanno trovato‍ differenze statistiche⁢ nella quantità di microplastiche nelle proteine terrestri rispetto a quelle oceaniche. Tuttavia, è emerso che⁢ la lavorazione degli alimenti ‍è una ‍probabile fonte di contaminazione da microplastiche. Prodotti altamente lavorati, come bastoncini‌ di pesce, nugget di pollo, tofu e hamburger vegetali,⁤ contenevano ‍significativamente più microplastiche per grammo rispetto ai ‌prodotti⁣ minimamente lavorati, come il merluzzo‍ dell’Alaska o‍ i petti di⁢ pollo.

“È allettante‍ voler trarre conclusioni come ‘mangia meno di questo⁢ e più​ di quello’ per evitare le microplastiche nella tua dieta”, ha detto Madeleine Milne, ‍coautrice principale dello studio. “Ma al momento sappiamo ancora molto poco‍ sui carichi di microplastiche negli alimenti comunemente ‍consumati. Il nostro studio⁢ aggiunge a questa conoscenza ‌ma dimostra anche la necessità di ulteriori ricerche⁢ per ⁤comprendere meglio il⁤ quadro generale, inclusa l’origine di queste microplastiche ​e i potenziali rischi per la​ salute umana”.

La necessità di azioni concrete

Questi studi emergono mentre ⁢più di 170 nazioni stanno negoziando un trattato⁢ per affrontare la crisi globale ⁢derivante dalla⁢ produzione di oltre 400 milioni di ​tonnellate ‍di plastica all’anno, quasi⁤ tutte da combustibili fossili ‌che riscaldano il ⁤clima, ⁢con un tasso di riciclaggio inferiore al 10%. Jane Muncke, tossicologa ambientale e direttore scientifico del Food Packaging Forum, non si è detta sorpresa⁢ dai risultati ‌dello studio sulle proteine. “È ben noto che l’uso normale​ e previsto degli imballaggi⁣ alimentari in plastica porta alla generazione di micro e nanoplastiche”, ha affermato.

Leonard, scienziato marino, ha ‍dichiarato in⁤ un’intervista che, ‍sebbene sia necessario saperne di più su come le‌ micro ⁤e nanoplastiche stiano influenzando la salute umana e ‌l’ambiente, è chiaro che sono necessarie azioni per ridurre i rifiuti di plastica nella società e nell’ambiente naturale, incluso‌ l’oceano. “E abbiamo bisogno di produrre e utilizzare molta meno⁤ plastica”, ha concluso Leonard.