Stiamo vivendo una stagione che, dal punto di vista meteo climatico, avrà certamente qualcosa da insegnarci. Chi paragona l’attuale Inverno ai due precedenti sbaglia… Ogni stagione fa storia a sé, punto.

Per carità, in epoca di riscaldamento globale l’insegnamento principale riguarda l’aspetto termico: temperature sempre più alte del normale. Sì, ma la normalità qual è? Forse si dovrebbe fare una riflessione sul concetto di normalità, perché quella che fino a una decina fa era la normalità invernale ora non lo è più.

Ciononostante l’insegnamento c’è, l’atmosfera – nelle sue complesse dinamiche – ha sempre qualcosa da insegnarci. Non potrebbe essere altrimenti, d’altronde stiamo parlando di un sistema dinamico ed estremamente complesso. Un sistema che, da un anno all’altro, presenta delle variazioni incredibili.

Basterebbe seguire costantemente l’evoluzione del Vortice Polare per capire che ogni anno fa storia a sé. Per carità, possono esserci degli elementi in comune, ma il processo di maturazione e disgregazione del Vortice Polare è un qualcosa che annualmente propone novità rilevanti.

Quest’anno, ad esempio, il Vortice Polare non ha raggiunto una forza tale da riuscire a condizionare negativamente l’intera stagione. Cosa che era avvenuta, ad esempio, l’anno scorso e quello prima. Con che risultato? Beh, col risultato che l’Inverno non c’era stato.

Poi si potrebbe discutere su tutta una serie di pattern climatici che vanno a condizionare, più o meno pesantemente, l’esito stagionale. Tra tutti possiamo citare El Nino e La Nina: quest’anno siamo in presenza di El Nino, i tre anni precedenti avevamo a che fare con La Nina e per tre anni di fila rappresentò un’anomalia incredibile.

Insomma, come vedete è inutile paragonare stagioni invernali di anni differenti. Ogni Inverno fa storia a sé e sarà così anche in futuro, ma sarà così per tutte le 4 stagioni.