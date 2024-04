C’è già chi sta tirando conclusioni meteo climatiche affrettate. Bastano poche emissioni modellistiche per far piombare lo sconforto in chi, da tempo, porta avanti la tesi del “non Inverno”.

Beh, sappiate che l’Inverno c’è, è vivo e ce ne stiamo rendendo conto proprio in queste ore. Giusto evidenziare gli eccessi termici della seconda metà di dicembre, ci mancherebbe altro, ma la prima metà dello scorso mese fu in grado di portarci un bel po’ di dinamicità atmosferica.

Un conto sono le temperature, che sappiamo essere in costante ascesa per via del riscaldamento globale, un altro conto sono i paragoni col passato che al momento non reggono. Fatto sta che l’Inverno è più vivo che mai, lo sanno bene diverse zone d’Europa dove negli ultimi giorni stanno sperimentando gelo siderale (leggasi Scandinavia).

Lo sapranno bene altre zone del vecchio continente che a partire dalla prossima settimana verranno prese letteralmente d’assalto dal Vortice Polare. Sì, proprio così, la parte più consistente del Vortice Polare piomberà su mezza Europa portano un’ondata di gelo mica da ridere.

Vedrete che si sentiranno e leggeranno notizie di un Inverno cattivissimo, di un Inverno d’altri tempi, di un Inverno che non si vedeva da chissà quanto tempo…

Sì, va bene, ma le nostre regioni? Beh, calma. Stiamo parlando di una manovra talmente potente e repentina che potrebbe riservare sorprese da un momento all’altro. Per sorprese intendiamo dirvi che le proiezioni modellistiche potrebbero svoltare improvvisamente e quelle che ad oggi sembrerebbero proiezioni votate all’Anticiclone potrebbero tramutarsi in proiezioni orientate verso l’Inverno.

E poi diciamolo, non siamo neanche a metà gennaio che già ci si affretta a tirare le solite conclusioni. Calma, abbiamo gran parte della stagione davanti a noi e siamo certi che dinamiche atmosferiche così incisive potranno avere effetti eclatanti anche in Italia. Quando? Prima di quanto si creda…