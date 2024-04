La missione⁤ OSIRIS-REx​ e il campione dell’asteroide ​Bennu

Il team di cura della NASA presso il ⁣Johnson Space Center‍ di Houston ha recentemente raggiunto un⁢ importante traguardo nella missione OSIRIS-REx. Gli ingegneri sono riusciti a rimuovere due⁤ fermi⁢ dal meccanismo di acquisizione del campione dell’asteroide ⁤Bennu, che impedivano l’accesso al resto del materiale raccolto. Questo‍ passo avvicina il team alla⁤ completa disassemblazione del meccanismo, noto come TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition ‌Mechanism),​ e alla rivelazione del⁣ restante campione di rocce ​e polvere.

La sfida dei fermi e la soluzione innovativa

La rimozione dei ‍fermi ⁤non è stata un’impresa semplice. Durante il processo di disassemblaggio,⁢ iniziato a metà ottobre, si è scoperto che‌ due dei⁣ 35 fermi non potevano essere rimossi con gli strumenti approvati per‌ l’uso‍ all’interno della ‌glovebox ⁣di OSIRIS-REx. Di fronte a questo ostacolo, il team ha progettato e realizzato due nuovi⁤ strumenti multi-parte, che⁢ includono punte su misura realizzate in acciaio inossidabile chirurgico non ⁣magnetico, il metallo più duro approvato per l’uso nelle glovebox di curation.

“Oltre alla sfida di progettare strumenti ⁤limitati ai materiali approvati per ⁢la curation, per proteggere il valore scientifico del campione​ dell’asteroide, questi ⁣nuovi strumenti dovevano anche funzionare all’interno ‍dello spazio ristretto della glovebox, limitando la loro altezza, peso e movimento potenziale,” ha spiegato la Dr. Nicole Lunning, curatrice di OSIRIS-REx presso Johnson. “Il team di curation ha dimostrato una notevole resilienza e⁤ ha svolto un lavoro incredibile per rimuovere questi fermi ostinati dal‍ TAGSAM, permettendoci di continuare il disassemblaggio. Siamo estremamente soddisfatti del successo ottenuto.”

Il processo di test e la raccolta​ del campione

Prima della ⁣rimozione riuscita,‍ il ⁣team ha ‌testato ⁤i nuovi ⁤strumenti e le procedure di rimozione in un laboratorio di prova. Dopo ogni test​ riuscito, gli ingegneri aumentavano i valori di coppia di serraggio e ripetevano le procedure di test fino a quando ‌non⁢ erano sicuri che i nuovi strumenti avrebbero ⁤raggiunto‌ la coppia⁢ necessaria, minimizzando il rischio di danni al TAGSAM o di contaminazione del campione.

Nonostante non fosse possibile disassemblare completamente⁣ il TAGSAM, il team ‍di curation aveva già raccolto‌ 70,3 grammi di‍ materiale dell’asteroide, superando ⁤l’obiettivo ‍dell’agenzia‍ di portare almeno 60 grammi sulla Terra. Hanno‌ soddisfatto tutte ​le richieste di campioni​ ricevute dal team scientifico di OSIRIS-REx finora e hanno sigillato ermeticamente parte del campione ⁢di Bennu per una ⁢migliore conservazione nel lungo periodo​ (ad esempio, per ⁤decenni), conservando alcuni campioni a temperatura ambiente⁤ e altri ⁤a -80 gradi Celsius.

Il futuro della​ missione e la condivisione della scoperta

La prossima primavera, il team di curation pubblicherà un catalogo dei campioni di ‍OSIRIS-REx, che sarà disponibile alla ⁢comunità scientifica globale.‌ Questo rappresenta un passo fondamentale per ‍la condivisione delle scoperte e per l’avanzamento della⁤ ricerca ⁢scientifica.

La visibilità del campione e le prossime fasi

Dopo alcuni ulteriori passaggi ⁣di disassemblaggio,⁣ il campione‌ di massa sarà completamente visibile. A quel punto, gli specialisti dell’immagine scatteranno foto ad altissima risoluzione‌ del campione mentre ‌è ancora all’interno​ del TAGSAM. Successivamente, il campione sarà rimosso, pesato e il team potrà ‌determinare la massa totale del materiale di Bennu catturato dalla missione.

La conservazione del campione e la sua⁣ importanza

La conservazione del ‌campione di Bennu è⁢ di fondamentale importanza per la ricerca futura. Alcuni campioni sono stati sigillati ermeticamente per preservarli​ nel tempo, mentre altri sono stati⁤ conservati ⁣a temperature‍ controllate. Queste precauzioni ⁢assicurano che⁣ il⁣ campione rimanga incontaminato e disponibile per gli studi scientifici per decenni a⁢ venire.

In conclusione, la missione OSIRIS-REx‌ e il campione dell’asteroide​ Bennu rappresentano un tesoro di informazioni per la comunità scientifica. Il successo nel superare gli ostacoli ‍tecnici e la cura nella conservazione del campione aprono la strada a nuove scoperte e a una migliore comprensione del nostro‍ sistema solare.