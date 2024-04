Attualmente l’Italia sta vivendo un periodo di instabilità atmosferica, ma c’è una novità in vista per il prossimo fine settimana. Al momento il paese è attraversato da una perturbazione proveniente dal basso Atlantico che sta portando instabilità sulle regioni centro-meridionali. Questa situazione di instabilità persisterà fino a giovedì, con la possibilità di qualche fenomeno residuo che si protrarrà anche alla prima parte della giornata di venerdì, ma solo sulle estreme zone del Meridione.

Tuttavia c’è una buona notizia per il weekend, che farà felici gli amanti del bel tempo e chi vorrà magari approfittare del fine settimana per trascorrere del tempo fuori casa. A partire dalla giornata di Sabato 13 gennaio si prevede un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche: l’alta pressione, dopo un certo periodo di latitanza, riprenderà il sopravvento sul territorio italiano e questo dovrebbe garantire il ritorno della stabilità atmosferica e un cielo in gran parte soleggiato. Anche la giornata di Domenica 14 gennaio sembra promettere condizioni relativamente stabili, sebbene si prevede già un calo della pressione atmosferica col ritorno di nubi e qualche pioggia sparsa.

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni aggiornate per Sabato 13 Gennaio e Domenica 14 Gennaio:

Sabato 13 Gennaio – Pressione in aumento e giornata stabile su tutta Italia. I cieli si presenteranno in genere sereni o poco nuvolosi, ad eccezione di qualche nebbia e nubi basse in Pianura Padana e innocui addensamenti nuvolosi al Sud, in particolare fra Puglia e Basilicata. Venti sostenuti dai quadranti settentrionali su medio-basso adriatico e settori ionici. Clima piuttosto freddo, accentuato appunto dai venti settentrionali al centro-sud. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi. Massime senza particolari variazioni con valori poco sopra lo zero al Centro-Nord, al massimo sui 10-12 gradi al Centro-Sud.

Domenica 14 Gennaio – Pressione atmosferica in relativo calo. Nubi in arrivo su centro-nord e regioni tirreniche. Fra pomeriggio-sera potranno verificarsi delle piogge, deboli o al più moderate, su regioni come la Toscana, l’Umbria, il Lazio e la Campania. Maggiori spazi soleggiati invece sulle regioni del versante adriatico e all’estremo Sud. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.