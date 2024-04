Previsioni meteo per ⁤il fine settimana

‌ ​Il fine settimana si preannuncia⁤ freddo e instabile in ‍alcune regioni d’Italia. Le temperature‍ scenderanno notevolmente a causa dell’arrivo di⁣ correnti d’aria gelida di origine ⁣artica, in particolare al Centro-Nord. Al Sud, invece, saranno‌ i venti ⁢settentrionali⁤ a far sentire il loro⁤ effetto pungente. Nonostante una maggiore stabilità atmosferica e più sole in‍ alcune zone, non si esclude il ​ritorno delle nebbie al Nord e nelle vallate del Centro.

Il grande freddo di Sabato 13 Gennaio

Sabato 13 Gennaio sarà caratterizzato da un freddo⁣ intenso, con temperature che si‌ manterranno intorno allo zero anche‍ durante‌ il giorno, soprattutto in Piemonte e Lombardia. ​In altre zone, i valori potrebbero scendere sotto lo zero, con estese gelate‍ di ‌notte e al primo mattino. Al Sud, i venti settentrionali come la⁢ Tramontana e il Maestrale porteranno un⁢ freddo tagliente.

La svolta ⁣meteorologica di Domenica 14 Gennaio

Domenica 14 Gennaio, l’ingresso ⁣di aria più instabile di origine atlantica causerà un aumento della nuvolosità e ⁣il rischio di piovaschi in Liguria di Levante, Toscana, Lazio, ⁤Campania e Calabria. Questi fenomeni saranno alternati a fasi ⁤soleggiate. I venti di Maestrale e Ponente soffieranno tesi, acuendo la sensazione di freddo. Le‌ precipitazioni sulle regioni centrali tenderanno​ ad ‍intensificarsi verso sera e nella notte successiva.

‍ In conclusione, nonostante una maggiore stabilità su buona parte dell’Italia, ⁢ci saranno alcune insidie e le temperature rimarranno invernali, soprattutto se confrontate con ​il periodo mite vissuto ⁢nella prima⁤ parte dell’inverno.