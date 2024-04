Previsioni meteo⁣ per Trapani

La città di⁤ Trapani⁢ si‍ prepara ad affrontare una giornata di pioggia leggera per la⁣ giornata di domani, venerdì 12 Gennaio.‌ Le ⁤temperature si manterranno ‌stabili rispetto alla ⁤giornata ‍precedente,⁢ con una minima prevista⁤ di 9 gradi ⁤ alle prime ore del mattino e una massima di 14 gradi intorno alle ‍ore 11:00. Le precipitazioni saranno di lieve entità, con⁢ un accumulo di pioggia giornaliero inferiore ad 1 mm.​ I venti soffieranno con‍ una certa intensità, raggiungendo raffiche fino a 43 km/h e ⁣avranno direzione Nord-Nord-Est. ​Il mare si presenterà mosso, con onde che potranno raggiungere l’altezza massima di 1.2 metri. La quota dello zero termico‍ si stabilizzerà tra i 1450 e i 1850 metri. La previsione meteo gode di un’alta affidabilità, stimata intorno‍ al 70%.

Allerta gialla della Protezione Civile

Il Dipartimento‌ Regionale di Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico a causa delle previste condizioni meteorologiche. Si ⁢raccomanda pertanto prudenza e attenzione, soprattutto nelle zone‍ più a rischio.

Dettaglio delle condizioni meteo

Durante la notte si prevede un cielo prevalentemente ⁣nuvoloso, con una temperatura ​media‌ di 11 gradi ‌e venti di debole intensità, con raffiche fino ⁣a 19 km/h provenienti da Ovest. Il mare sarà​ mosso, con​ onde medie di 0.7 metri.

Al mattino ‍il cielo rimarrà nuvoloso, con ⁢una temperatura media di 12 gradi e⁣ venti che potranno variare da deboli a moderati, ‍con raffiche fino a 43 km/h provenienti da Nord-Est. Il ⁢mare continuerà ‍ad essere mosso, con onde medie di ⁢0.9 metri.

Nel pomeriggio si assisterà‌ a delle ‌ pioviggini, con una temperatura media di 13 gradi⁤ e‌ venti moderati,⁣ con raffiche fino a 42 ⁣km/h provenienti da Nord-Nord-Est. Il mare manterrà la sua condizione⁤ di mosso, con onde medie di 0.9 metri.

In serata il cielo ⁤si presenterà prevalentemente sereno, con una temperatura media⁤ di 11 gradi e venti che saranno deboli o⁣ moderati, con raffiche fino a 33 km/h provenienti da Nord-Nord-Est. Il mare‌ rimarrà mosso, con onde medie di ⁣1 metro.

Consigli per affrontare la giornata

Per chi si trova a Trapani o ha in programma di visitare la città, è consigliabile portare con sé un ombrello o un indumento impermeabile ‌per proteggersi dalle ‍pioviggini. Inoltre, è importante prestare attenzione alle eventuali indicazioni fornite dalla Protezione Civile, soprattutto se ci si ⁢trova in zone a rischio idrogeologico. Per chi deve mettersi in viaggio, è⁢ opportuno verificare le condizioni del mare prima di intraprendere traversate in‍ barca o altre ​attività marittime.

Monitoraggio del tempo

Per‌ rimanere aggiornati sulle condizioni‌ meteo in tempo reale,⁣ è possibile consultare i ⁣dati⁤ forniti dai radar meteorologici e dalle immagini satellitari. Inoltre, per una visione più ampia, è possibile visionare le immagini in ‍diretta‌ dalle webcam posizionate in diverse località della Sicilia.

Applicazioni utili

Per chi desidera avere informazioni meteo precise e dettagliate, è possibile scaricare l’app di Weather Sicily, disponibile sia ⁣per dispositivi Android che iOS. Questa applicazione fornisce previsioni per‌ oltre 600 località della Sicilia, permettendo di pianificare al meglio ‍le proprie⁢ attività quotidiane.

In conclusione, ‍la giornata di domani a Trapani si preannuncia variabile, con momenti di pioggia leggera ⁢e temperature stabili. È importante seguire le indicazioni delle autorità e rimanere informati sulle ​condizioni meteo per affrontare la giornata in ‌sicurezza.