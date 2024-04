Nonostante la pressione atmosferica sia in aumento, nei prossimi giorni si prevede un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche in alcune regioni d’Italia. Venti umidi di Libeccio, provenienti dal mare, inizieranno a influenzare il clima, portando con sé un aumento della nuvolosità e la possibilità di piogge sparse, anche se non particolarmente intense. Questo fenomeno è tipico della stagione e può portare a un sensibile mutamento delle condizioni atmosferiche.

Dopo un Venerdì 12 e un Sabato 13 all’insegna del meteo in evidente fase di miglioramento, con cieli sereni e temperature gradevoli, si prevede un graduale peggioramento del tempo. In particolare, la giornata di Domenica 14 Gennaio sarà caratterizzata da un netto cambiamento: il segmento più occidentale dell’Italia, in particolare il comparto tirrenico, assisterà a un aumento della nuvolosità e delle precipitazioni.

Sarà dunque Domenica 14 Gennaio la giornata in cui torneremo a vedere le nubi e la pioggia. Analizziamo più nel dettaglio le previsioni per questa giornata festiva. Si prevede che la mattinata sarà caratterizzata da cieli nuvolosi o molto nuvolosi sulle regioni occidentali, con alcune piogge leggere ma persistenti, soprattutto su Liguria, alta Toscana e medio basso Tirreno. Queste precipitazioni potrebbero diventare più intense verso sera.

Le regioni lungo la costa Adriatica, invece, godranno di condizioni più soleggiate, anche se un peggioramento è atteso durante la notte. Sul resto del Paese, le condizioni meteorologiche saranno più stabili, con cieli parzialmente sereni e qualche generosa schiarita. Tuttavia, il clima rimarrà piuttosto rigido, specialmente sul comparto adriatico, dove i freddi venti Nordorientali continueranno a farsi sentire.

Le temperature, durante questo periodo, rimarranno relativamente stabili, senza particolari variazioni. È importante sottolineare la possibilità di qualche gelata notturna al Nord e nelle vallate interne del Centro, soprattutto nelle aree dove i cieli saranno più sgombri da nubi. Questo fenomeno è abbastanza comune durante l’inverno e richiede un’attenzione particolare da parte degli automobilisti e degli agricoltori.