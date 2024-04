Le previsioni meteorologiche per la prossima settimana in Italia ci mostrano una significativa svolta dopo la prima metà di gennaio piuttosto fredda e frequentemente instabile. Secondo i modelli meteo è in arrivo un cambiamento importante che porterà correnti miti a interessare gran parte del paese.

In particolare, l’autorevole modello meteorologico ECMWF indica che una massa d’aria fredda proveniente dalla Scandinavia si avvicinerà notevolmente all’Italia tra il 15 e il 16 gennaio. Ciò comporterà un probabile peggioramento delle condizioni meteo, con una perturbazione che coinvolgerà principalmente il Centro-Sud. Alcune regioni del Nord e il versante adriatico potrebbero subire un calo delle temperature, soprattutto martedì 16 gennaio, ma il grosso del freddo rimarrà prevalentemente a nord delle Alpi.

A partire dal 17-18 gennaio, l’alta pressione presente in Atlantico si indebolirà rapidamente, e si formerà una vasta depressione atlantica che attrarrà la massa d’aria fredda verso l’oceano, allontanandola dall’Italia. Contestualmente, le depressioni atlantiche si spingeranno verso la penisola iberica, innescando l’arrivo di correnti miti di origine sub-tropicale nel Mediterraneo e nell’Europa meridionale.

L’effetto di queste correnti miti sarà un significativo aumento delle temperature in tutta Italia. Secondo le previsioni di ECMWF, il picco di intensità di questo flusso di aria calda si verificherà verso il 19-20 gennaio. In molte località del centro-sud, le temperature potrebbero superare i 20 gradi, con possibilità di toccare i 23-25 gradi nelle isole maggiori e nel meridione. Tuttavia, è importante sottolineare che queste condizioni miti non saranno associate a un tempo del tutto stabile, e ci aspettiamo cieli spesso nuvolosi o coperti.

Sulle regioni settentrionali potrebbero giungere anche impulsi perturbati con piogge e persino temporali durante il periodo tra il 17 e il 20 gennaio. Pertanto, sebbene le temperature aumenteranno in modo significativo su gran parte d’Italia, sarà comunque importante monitorare le previsioni meteorologiche locali per essere preparati all’arrivo di condizioni di maltempo anche intenso, in particolar modo sull’Italia settentrionale.

In conclusione, la prossima settimana sembra portare un’importante svolta meteo in Italia, con l’arrivo di correnti miti che porteranno temperature più elevate rispetto alla prima metà di gennaio. Tuttavia, la stabilità del clima non sarà totale, con possibilità di precipitazioni nelle regioni settentrionali. Seguite come sempre gli aggiornamenti su Meteogiornale.it!