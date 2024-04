Un nuovo vortice ciclonico sta attraversando una parte del nostro Paese, muovendosi in direzione del Sud e, successivamente, dirigendosi verso la Grecia. Per questa ragione, nelle prossime ore ci attendiamo un contesto meteorologico perturbato, caratterizzato dal ritorno delle piogge e anche di alcune nevicate. Analizziamo quali saranno le regioni maggiormente interessate.

Iniziando dal Nord, la giornata sarà caratterizzata da nubi irregolari al Nordovest e sull’Emilia occidentale, tuttavia senza precipitazioni di rilievo. Al contrario, il resto delle regioni godrà di tempo più soleggiato, seppur con un clima freddo anche durante le ore diurne.

Passando al Centro e alla Sardegna, si avvertiranno maggiormente gli effetti del vortice. La giornata sarà infatti segnata da un cielo coperto con precipitazioni più frequenti sulla Sardegna, in particolare nella zona nordorientale. Si prevedono piovaschi intermittenti su Lazio, Abruzzo e Molise, mentre in altre aree ci saranno schiarite. In questo contesto, la neve scenderà sugli Appennini, toccando quote comprese tra i 1000 e i 1500 metri in Sardegna.

Anche nel Sud Italia gli effetti del vortice si manifesteranno con evidenza. Il quadro meteorologico sarà caratterizzato da parecchia instabilità, con precipitazioni possibili in tutta l’area, ma che saranno più moderate o intense in Sicilia e Calabria. La neve si abbasserà sugli Appennini, a partire da circa 1200 metri di altitudine.

Sul fronte climatico, le temperature si manterranno assai rigide al Nord, mentre sulle regioni del Centro e del Sud, non si prevedono forti scossoni anche se i valori massimi si manterranno comunque meno miti rispetto ai giorni scorsi.