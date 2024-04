La perturbazione di metà settimana si sta esaurendo completamente sulle regioni del Sud, e ora si prospetta un periodo un po’ più stabile, relegato esclusivamente al weekend. Le condizioni meteo miglioreranno gradualmente e tornerà addirittura il sole in ogni angolo d’Italia. Nel corso di questo sabato, poi tra domenica sera e lunedì, la pressione inizierà nuovamente a scendere, permettendo così l’arrivo di nuove perturbazioni.

Maltempo ad inizio settimana

Infatti, ci aspettiamo un nuovo peggioramento proprio all’inizio della settimana, tra lunedì e martedì, ma solo in alcune delle nostre regioni. Un fronte freddo, in discesa dall’Europa centrale, attraverserà le regioni centrali e meridionali, portando con sé un po’ di piogge e qualche rovescio. Il tutto avverrà in un contesto piuttosto freddo, ma non eccessivamente, di conseguenza la neve cadrà solo in montagna, lungo l’Appennino.

Il Nord Italia resterà ai margini di questo peggioramento e, di conseguenza, vedrà condizioni stabili, seppur molto fredde, specialmente di notte, sia nel weekend sia all’inizio della settimana.

Temperature esagerate in vista

Tuttavia, non abbiamo considerato un grosso handicap che emergerà nel corso della settimana a venire. Si tratterà infatti di un rapido peggioramento quello di inizio settimana, che sarà seguito dal ritorno di brusche correnti sud-occidentali. Questo significa che l’avversione al freddo sarà relativamente breve e lascerà spazio nuovamente ai tepori nordafricani, che faranno impennare le temperature, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Dunque, tra il 18 e il 20 gennaio è molto probabile che la temperatura torni a salire in maniera repentina, addirittura oltre i 20 °C lungo le regioni adriatiche, il sud e sulle isole maggiori.

Nord ai margini del tepore

L’unico settore esente da questa ondata di caldo potrebbe essere il Nord Italia, che addirittura tra il prossimo giovedì e venerdì potrebbe ricevere la visita di una perturbazione atlantica capace di portare un po’ di pioggia e addirittura fiocchi di neve a bassa quota. Tuttavia, quanto appena detto è ancora molto incerto e richiederà conferme nei prossimi editoriali per un meteo con aggiornamenti più affidabili.