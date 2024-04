Le condizioni meteo stanno volgendo verso un miglioramento significativo di cui ci accorgeremo chiaramente fra le giornate di venerdì e sabato. Merito dell’alta pressione sub-tropicale che si espanderà sulla penisola garantendo un ritorno di stabilità e sole. Il bel tempo si farà strada Venerdì soprattutto al centro-nord, Sabato un po’ su tutto il territorio.

Alta pressione non dura

L’alta pressione tuttavia non riuscirà a imporsi a lungo. Già nel corso di Domenica avremo un indebolimento del campo anticiclonico e il ritorno di nubi e piogge soprattutto nella seconda parte del giorno sulle regioni tirreniche.

Nuova perturbazione a inizio settimana

Un peggioramento più incisivo si organizzerà fra la notte di domenica e la giornata di Lunedì con la formazione di un minimo depressionario in transito sull’Italia originato dallo scontro fra aria caldo umida proveniente da sudovest e quella più fredda in afflusso da nord. Questa interazione avverrà proprio sulla nostra penisola e darà vita a piogge e temporali che su alcune aree potranno risultare anche abbondanti.

Maltempo colpisce il Centro-Sud

Anche questa volta, saranno soprattutto le regioni del centro-sud a subire gli effetti della perturbazione. Lunedì 15 Gennaio assisteremo a piogge e rovesci diffusi sulle regioni centro-meridionali peninsulari, con particolare riferimento ai settori tirrenici, come il Lazio, la Campania e la Calabria, dove i fenomeni saranno più insistenti. La neve cadrà in Appennino ma solo a quote molto elevate. Al Nord, invece, si avranno cieli variabili con addensamenti, nebbie e alcune aperture soleggiate. Anche sulle isole maggiori, come la Sicilia e la Sardegna, si prevedono condizioni relativamente asciutte. Va sottolineato come, nonostante nubi e piogge, le temperature aumenteranno sulle regioni centro-meridionali. L’aumento sarà marcato nei valori minimi, più lieve invece per quanto concerne i valori massimi.

La perturbazione darà origine a ulteriori piogge sparse e deboli Martedì, interessando principalmente il Sud e il versante adriatico centro-meridionale. Tuttavia, nella seconda parte della giornata si osserverà una tendenza al miglioramento del tempo e una graduale attenuazione dell’instabilità con il progressivo allontanamento della bassa pressione.

In conclusione, sebbene nella prima parte del weekend ci attende un netto miglioramento meteo, il tempo è destinato a peggiorare nuovamente con l’ennesima perturbazione che colpirà il Centro-Sud fra le ultime ore di Domenica e la giornata di Lunedì. Raccomandiamo di seguire i prossimi bollettini meteo per rimanere aggiornati sull’evoluzione meteo e su possibili fenomeni intensi.