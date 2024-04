L’arrivo dell’inverno in⁣ Italia

L’inverno è una ‌stagione che porta‍ con sé freddo, neve e gelo, fenomeni che caratterizzano il clima di molte⁤ regioni europee. Tuttavia, in Italia, sembra che queste condizioni ‍meteo tipicamente invernali siano ancora lontane dal manifestarsi in modo significativo. Infatti, la ‌configurazione barica attuale risulta essere sfavorevole⁣ per la nostra penisola, con⁢ condizioni meteorologiche che ricordano più il tardo autunno che l’inverno vero e proprio. Al⁤ momento, infatti, si ⁢registrano frequentemente alte pressioni o perturbazioni atlantiche che ⁤non portano con sé freddo intenso.

Temperature miti ⁤nei prossimi giorni

Nei giorni⁣ a venire, la situazione ⁤meteorologica non subirà grandi cambiamenti. Anzi, è prevista una ‌nuova fase piuttosto mite, con temperature che si manterranno significativamente superiori alle medie stagionali. Questo significa che, almeno per​ il momento, non ‍ci sarà‌ un vero e proprio ingresso dell’inverno in Italia.

Le perturbazioni in arrivo

Nonostante siano previste due perturbazioni nei prossimi giorni, una prevista per questo giovedì e un’altra tra lunedì e‌ le prime​ ore di martedì, sembra che queste⁤ non ⁤porteranno con sé il freddo⁢ invernale. Al contrario, è molto probabile che,⁢ subito dopo metà mese, ​si verifichi il ritorno dell’anticiclone.

L’anticiclone ⁢e‌ il⁣ tepore africano

Intorno al 16-17 gennaio, infatti, ⁣non solo tornerà l’alta​ pressione, ma anche correnti più calde ‍da sud-ovest, che porteranno verso l’Italia masse d’aria​ calda provenienti ‌dal Nord Africa. Questo‍ fenomeno è causato dal gelo ‍presente nel Nord Europa che, invece di spostarsi ⁣verso il Mediterraneo, si dirigerà sull’Atlantico settentrionale,⁢ generando⁢ aree di bassa pressione che attrarranno aria⁢ più calda verso il nostro mare.

Temperature anomale a metà gennaio

Di conseguenza, intorno al 16-18 gennaio, le temperature⁢ subiranno un brusco aumento in tutta ​la penisola, in particolare sulle isole maggiori e lungo le regioni adriatiche, dove ​i venti da​ sud-ovest potrebbero far salire la temperatura ‍oltre i 18-20 ⁢°C. Si tratta di valori decisamente insoliti per il pieno inverno di gennaio, mentre il gelo rimarrà confinato nel Nord Europa e, al massimo, si sposterà sull’Atlantico settentrionale.

L’attesa per il ritorno dell’inverno

Per assistere ​a un vero e‌ proprio ritorno ⁤dell’inverno in Italia, sarà ‌probabilmente necessario​ attendere almeno fino alla terza​ decade di​ gennaio, se non addirittura l’inizio ⁤di febbraio. Questo scenario verrà​ analizzato‍ con maggior dettaglio nei prossimi editoriali meteo.