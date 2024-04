METEO SINO AL 18 GENNAIO 2024, ANALISI E PREVISIONE

Il vortice di bassa pressione si allontana verso est ed il meteo migliora, anche se continuano ad affluire correnti più fredde dai Balcani. Nel weekend è attesa una timida rimonta dell’anticiclone, che riporterà meteo più stabile e un po’ ovunque e anche le nebbie in Val Padana. Le temperature si manterranno rigide specie nei valori minimi, con forti gelate al Centro-Nord.

La tregua soleggiata potrebbe durare poco, con un nuovo cedimento della pressione già nel corso di domenica per via delle manovre legate ad una vasta area depressionaria fredda che riprenderà vigore sull’Europa Centro-Settentrionale. Aria umida dai quadranti occidentali si farà strada verso le regioni tirreniche con delle piogge.

L’avvio di settimana si preannuncia instabile al Centro e soprattutto al Sud per via dei contrasti tra l’aria temperata ed un flusso d’aria molto più fredda che lambirà le Alpi prima di scivolare verso i Balcani. Solo il Nord Italia risentirà dell’azione fredda, mentre sul resto d’Italia il clima si presenterà più mite per il predominio delle correnti occidentali.

Novità importanti sono attese per metà della prossima settimana, con l’aria scandinava che alimenterà una depressione atlantica nei pressi della Spagna, per poi avanzare verso est anche in direzione dell’Italia dove è atteso un richiamo di correnti calde subtropicali. Il freddo invernale si addolcirà totalmente, con un forte rialzo termico al Centro-Sud verso valori molto sopra la media.

NEL DETTAGLIO

Sabato 13 Gennaio: iniziale variabilità tra Sicilia e Calabria, con qualche residuo piovasco in attenuazione. Sole altrove, ma nubi in aumento su Liguria, Toscana e Sardegna con deboli pioviggini su Alta Toscana e Levante Ligure verso sera. Rialzo termico al Centro-Nord.

Domenica 14 Gennaio: molte nubi sulle regioni tirreniche, con deboli piogge più diffuse in serata. Più aperture sulle Adriatiche. Sulle pianure del Nord nebbie e nubi basse localmente persistenti.

Lunedì 15 Gennaio: piogge e rovesci su regioni centrali adriatiche e al Sud, con aria più mite.

Ulteriori tendenze meteo: temporaneo calo termico al Nord, ma seguirà a metà settimana una fase ovunque più mite con l’arrivo di un vortice perturbato dalla Spagna. Piogge importanti sono attese al Centro-Nord tra il 17 e il 18 Gennaio, con caldo anomalo più accentuato al Sud.